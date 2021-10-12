IG貼小朋友受傷照疑暗指張恒照顧不同　鄭爽：我會呵護好

內地女星鄭爽因代孕棄養風波及涉簽「陰陽合同」逃稅事件，而被官方列為失德藝人遭到全面封殺。目前其個人微博同工作室微博都已經遭到封號永久禁言，所以她轉戰Instagram抒發心情。繼日前疑暗指前夫張恒加入PUA（Pick Up Artist指搭訕、把妹技巧的意思）訓練班來操控她外，近日她卻罕有地上貼多張小朋友受傷（疑是一對子女）的照片，似乎在暗指對方照顧不周，引起廣大網友熱議，懷疑張恒根本是在虐兒。

鄭爽在Instagram發聲 ，疑暗指張恒對小朋友照顧不周。（視覺中國）

從鄭爽上貼的小朋友照片中可見，小朋友的小手紋路明顯可見，乍看下皮膚顯得非常乾燥，不像普通小孩般有一雙稚嫩的小手。而當她為小朋友脫下襪子後，腳跟側面明顯地有一處傷口，而傷口似乎正在結痂狀態中，雖然鄭爽並沒有對照片有多加描述，但網友猜測應該就是她的一對子女。而鄭爽亦留言表示：「我會呵護好，照看好，保護好，不想一個人生悶氣。」此舉動似乎暗指前夫張恒照顧不周。

疑是鄭爽的一對子女。（微博圖片）

當小朋友的照片曝光後，不少網友猜測應該同張恒有關係，直指張恒照顧不周更直言小朋友的腳傷疑是被菸燙傷的，認為他根本在虐兒。鄭爽不斷在Instagram發聲，看來還有好多驚爆事件還未公開，大家相當關注她的舉動。

目前一對子女主要由張恒照顧。（微博圖片）