我的小尾巴2 | 袁詠儀澄清當年無催婚　因花費高令張智霖有壓力？

袁詠儀（靚靚）同張智霖（Chilam）最近在內地各有各忙，分別參加不同的綜藝節目，但依然甜蜜爆錶，兩人不時都在節目中提及對方，羨煞旁人。



Chilam同靚靚很喜歡在各自節目中互相吐槽，笑爆觀眾。（微博@張智霖）

靚靚作為親子觀察節目《我的小尾巴2》固定嘉賓，每集都會分享很多家庭生活，對於外界指她當年催婚Chilam，靚靚也首次回應了此事：「我只跟他說了一次，你要不要娶我。因為我們拍拖了九年，是不是應該結婚了，對吧？」她續指道，當時Chilam在開車：「因為開車是他最放鬆的時候，就是有一個衝動要說出來，然後說其實你有沒有打算娶我的？我覺得我們應該也結婚了。」Chilam表示，自己也有意結婚，但想儲多些錢先，對靚靚說：「你知道你花費蠻大的。」令全場嘉賓爆笑，靚靚直言當下就覺得這個男人真好，覺得應該有一個基礎之後才娶她。不夠之後，兩人便結婚了。

有嘉賓問靚靚有無話自己以後減少花費，她表示自己不敢說，不要做無把握的事。（視頻截圖）

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婚後5年，靚靚誕下兒子魔童，更暫時放下工作陪伴他成長：「我頭五年都沒有去工作，因為我覺得他五歲之前可能都不會表達自己的問題在哪，到了五歲以後，我覺得可以了，我就開始慢慢地去工作。」除了靚靚，Chilam頭一年也沒有工作：「他說因為小孩一年的那個變化很大，他不想錯過那個時刻，一年以後我感覺到他好像想留在這，我去工作這樣，我就說差不多了。」非常搞笑。回想當年的這個決定，靚靚不覺得自己放棄了事業，這只是一個選擇而已：「我給你五十個億，你也買不回對他的那五年的時光。」