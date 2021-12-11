甘比與12歲大女全黑造型出席活動　劉秀樺深受寵愛曾獲贈8億鑽石

劉鑾雄太太甘比（陳凱韻）、李嘉欣與老公許晉亨、甄子丹與太太汪詩詩、蔡加讚與太太汪圓圓、馮德倫等昨晚（10日）出席時尚活動，甘比一早到場，不過在傳媒影相後即入場欣賞節目，而李嘉欣在約半小時後與老公許晉亨一起到場。雖然甘比在影相時隻身出現，但原來她帶埋大女劉秀樺（Josephine）一起出席活動，事後她在IG限時動態Post出與囡囡的合照，兩母女都以全黑造型上陣，雖然Josephine戴着口罩，但都可見眼大大，似足媽咪。



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現年12歲的Josephine一向深得爸爸劉鑾雄（大劉）歡心，自出世以來已經至少獲爸爸先後送贈4粒7至16卡的稀有藍鑽及粉鑽，總值超過8億港元，全部以她的英文名Josephine命名。此外，大劉在2015年亦送贈位於渣甸山高士美道5號的豪宅（價值約4.6億港元）給愛女，2018年他又將華人置業集團發展的「肇輝臺12號」樓盤名稱命為「秀樺閣」（Josephine Court）（價值約10億港元），可見他非常愛錫女兒。

劉鑾雄（大劉）與甘比育有兩女一子。（視覺中國）

而集萬千寵愛在一身的Josephine，亦非常有生意頭腦，早在10歲時就創業搞「鬼口水（Slime）」網店生意，不時拍攝玩各種「鬼口水」的小短片，成功吸引到不少愛好者追蹤，甘比亦讓女兒在銅鑼灣皇室堡商場放置一部「鬼口水」自動販賣機，便於大家購買，這門生意做了不足一年就已經創下10萬元的營業額。而甘比亦經常帶Josephine參與不同的公益活動，希望囡囡有所得着，Josephine曾為東華三院舉行的「滑板藝術網上展覽暨慈善拍賣」活動設計滑板，當時她在滑板上畫了媽媽甘比最心愛的卡通人物Pingu企鵝，令甘比大為感動。

Josephine不時拍攝玩各種「鬼口水」的小短片。（IG截圖）