Anson Lo 得MAMA獎後首現身謝票：希望呢個開心可以延續落去

Anson Lo(盧瀚霆）今日（12日）分別去到港島區及九龍區多間戲院為自己嘅處男作《假冒女團》進行謝票。



Anson Lo 今日現身多間戲院謝票，期間更心情大靚唱電影主題曲。（鄺鈺瑩攝）

Anson Lo昨日剛在MAMA頒獎禮上獲得「最佳新人亞洲歌手」獎，當他甫入戲院時，神徒們紛紛送上祝賀，除高呼「恭喜」外，亦有人表示「你好叻仔 」、「我哋好自豪」。Asnon Lo亦一一點頭以示感謝。

後援會送上鮮花及香檳祝賀。（鄺鈺瑩攝）

他在發言時表示：「都知道有唔少嘅人係睇咗唔止一次 ， 睇咗咁多次係咩感覺？好多謝大家今日賞面過嚟，每次見到大家咁支持都好感激大家，因為你哋要特地就嚟甚至係俾錢買飛，其實都唔係必然要做嘅嘢，大家都好全力全力去支持呢部電影，所以無論成績係點，全部大家都有份，多謝大家。」其後Anson Lo現身銅鑼灣戲院時，先問神徒今食咗飯未，又問大家開心嗎，當全場回答開心時，他表示「你哋開心我就開心。」大合照前，後援會為Anson Lo送上鮮花及香檳慶祝。

Anson Lo剛在MAMA頒獎禮上獲得「最佳新人亞洲歌手」獎。（鄺鈺瑩攝）

Anson Lo表示有幸能接拍《假冒女團》，雖然過程緊張，很多時都不確定做得對與否。「都有掙扎過浮誇啲定唔浮誇好，誇張程度去到邊？所以其實有時都好lost。電影出街後收到你哋嘅feedback 好似打咗強心針咁。因為大家都好似接受到咁。」Anson Lo表示雖然未必每一個角色都一樣，但可以把今次經驗當成參考，希望令自己做得更好。「我知道今日對神徒大家庭係普天同慶大日子，希望呢個開心可以延續落去，大家同我一齊努力。」之後Anson Lo 更即場唱出電影主題曲《傳說光線》，𠱁得現場神徒十分高興。

「神徒」迫爆戲院內外，點擊下圖睇情況現場：

+ 1