姜濤成亞洲最具影響力人物　4張圖看清有幾勁　2數據Anson Lo稱霸

【姜濤／亞洲最具影響力人物／Anson Lo／Edan】年僅22歲的MIRROR成員姜濤，獲英文雜誌《Tatler》選入300位亞洲最具影響力人士，是今年當選者之中年紀最輕，亦是Yahoo十大熱搜娛樂圈風雲人物，足以證明人氣大爆升，非常厲害。而在Yahoo及Google年度娛樂名人搜尋榜中，姜濤與「MIRROR」及隊友「盧瀚霆（Anson Lo）」都霸佔頭三名，不過比較之下，原來姜濤至少有兩項數據竟不敵Anson Lo。
先看《Tatler》「亞洲最具影響力人士 ─ 娛樂名人」當選名單▼▼▼
+3
除了獲選亞洲最具影響力人士之一，姜濤於Yahooo十大熱搜娛樂圈風雲人物亦排第一，而十大之中，還包括「MIRROR」、「Anson Lo」及「呂爵安」，即十個位MIRROR及成員已佔了四位，以下用數據看姜濤、Anson Lo及Edan究竟有多厲害。
至於吸金力，早前有報道指，姜濤、Anson Lo等出騷價高達50萬元一場，社交媒體出一個帖文也叫價20萬元。
點撃圖輯睇姜濤上半年至少接拍40廣告：
+90
呂爵安（Edan）、盧瀚霆（Anson Lo）、江𤒹生（AK）、柳應廷（Jer）、陳卓賢（Ian）於2021上半年保守估計接拍76廣告：
+76
不過，雖然姜濤IG粉絲數最多、獲選亞洲最具影響力人士之一，及成為Yahooo十大熱搜娛樂圈風雲人物第一，但其實有至少兩項數據被其隊友Anson Lo反勝，包括Google年度娛樂名人搜尋榜及Facebook讚好人數。
MIRROR成員人氣數據秒秒中在更新，排位可升可跌，以上數據只供參考。
MIRROR成員身高曝光！Anson Lo幾高？即睇港男平均身高你算高定矮姜濤獲選亞洲最具影響力人物 收入原來咁高？隨時高過九成打工仔MIRROR收入原來高到咁！出1次騷等於港人工作咁多年 4成員特別多22歲姜濤計劃提早25歲退休 每月儲蓄隨時有咁多！出騷價已高到咁