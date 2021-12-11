姜濤成亞洲最具影響力人物　4張圖看清有幾勁　2數據Anson Lo稱霸

【姜濤／亞洲最具影響力人物／Anson Lo／Edan】年僅22歲的MIRROR成員姜濤，獲英文雜誌《Tatler》選入300位亞洲最具影響力人士，是今年當選者之中年紀最輕，亦是Yahoo十大熱搜娛樂圈風雲人物，足以證明人氣大爆升，非常厲害。而在Yahoo及Google年度娛樂名人搜尋榜中，姜濤與「MIRROR」及隊友「盧瀚霆（Anson Lo）」都霸佔頭三名，不過比較之下，原來姜濤至少有兩項數據竟不敵Anson Lo。



先看《Tatler》「亞洲最具影響力人士 ─ 娛樂名人」當選名單▼▼▼

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除了獲選亞洲最具影響力人士之一，姜濤於Yahooo十大熱搜娛樂圈風雲人物亦排第一，而十大之中，還包括「MIRROR」、「Anson Lo」及「呂爵安」，即十個位MIRROR及成員已佔了四位，以下用數據看姜濤、Anson Lo及Edan究竟有多厲害。

至於吸金力，早前有報道指，姜濤、Anson Lo等出騷價高達50萬元一場，社交媒體出一個帖文也叫價20萬元。

點撃圖輯睇姜濤上半年至少接拍40廣告：

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呂爵安（Edan）、盧瀚霆（Anson Lo）、江𤒹生（AK）、柳應廷（Jer）、陳卓賢（Ian）於2021上半年保守估計接拍76廣告：

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不過，雖然姜濤IG粉絲數最多、獲選亞洲最具影響力人士之一，及成為Yahooo十大熱搜娛樂圈風雲人物第一，但其實有至少兩項數據被其隊友Anson Lo反勝，包括Google年度娛樂名人搜尋榜及Facebook讚好人數。

MIRROR成員人氣數據秒秒中在更新，排位可升可跌，以上數據只供參考。