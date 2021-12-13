思家大戰｜肥媽豪氣兼勁有誠意　為上節目花兩個月時間訂造隊服

《思家大戰》昨晚一集參與遊戲的嘉賓有肥媽率領的「巨肺隊」及無綫專業配音員組成的「Dub Dub地」隊。「巨肺隊」成員有陸浩明（六號）、李麗霞（黑妹姐）、蘇姍及徐文浩（Fred）。肥媽介紹Fred時，竟大爆對方是「七號」：「六號成日話想要個細佬吖嘛，咁Fred唔介意咪做咗七號咯。七仔幾好吖，周街都係！」肥媽又在主持思捷要求下孖好姊妹黑妹姐及蘇姍大唱另類「三重唱」，期間更抵死地要求思捷「打賞」。

巨肺隊好識搞氣氛。

為了以整齊隊形撐思捷場，肥媽花了足足兩個月時間訂造隊服。雖然與思捷老友鬼鬼，但玩遊戲玩到興起的肥媽，多番向思捷「撒野」兼「撒嬌」，可惜思捷依然「冇情講」，氣得肥媽扭計揼地兼扁嘴，娛樂性十足。至於「Dub Dub地」隊，則由隊長胖虎（黃啟昌）率領隊員戴翅偉（袁淑珍）、花師奶（雷碧娜）、花輪同學（梁偉德）及多啦A夢（黃昕瑜）現身，五人難得出席綜藝節目，並大方地經典角色上身向現場及家庭觀眾問好，氣氛熱鬧。

肥媽同思捷明顯老友鬼鬼。

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今晚播出一集的問題相當貼題兼抵死，分別有「講一個煮嘢食好叻嘅藝人」、「打麻雀最乞人憎嘅行為」及「男人邊個身體位置最污糟」等。而每集均盡力增加記憶點的思捷，今集將大拋押韻金句，包括「答中嘅話屬於你全家，答錯嘅話彈番畀肥媽」。