開心速遞｜曹總完約離巢　一神秘女子聽電話︰你問返公司

無綫的處境劇《愛·回家之開心速遞》是TVB的收視保證，令不少角色都成為觀眾的喜愛人物。劇中由劉一飛飾演的曹總角色生鬼有趣，大受歡迎。不過，日前有網民發現他的配音藝員資料已經在無綫藝人網頁被刪除。據知，劉一飛與TVB已經完約，意味着曹總的角色可能不會再出現，亦有傳他的身體抱恙。



曹總的角色好受歡迎。（電視截圖）

曹總是《愛·回家之開心速遞》最受歡迎的角色之一，不過近來就有傳曹總的角色可能不會再出現。《香港01》記者致電劉一飛查詢，他接通後確認是本人，不過記者表明身份後，他就將電話交給另一女子回答，而該女士就只說︰「你做咩要問呢啲問題？」、「你問返公司」等，被問到她是否劉一飛的家人，她就只表示︰「我唔需要話畀你聽。」不過劉一飛的聲線跟平日在電視聽到的沒太大分別，亦非常響亮，不似是身體不適。

曹總上一次在IG出po是今年2月，再上一次就已經是上年11月。（IG@kenneth_cao）

曹總跟潮偉（袁文傑飾）有好多對手戲。（電視截圖）

另外，袁文傑在劇中跟曹總有最多對手戲。袁文傑回應《香港01》記者時，直認已很久沒跟劉一飛拍戲，「我唔知佢同公司仲有冇約呢！」被問到多久沒一起拍戲，他表示︰「都有幾個月（冇一齊拍戲）。」袁文傑又續說︰「因為你知我哋處境劇成日都會有啲人又突然離開。（私底下有冇同佢聯絡？）冇啊冇啊！我有send訊息問候吓佢嘅，問候吓個身體點啊，O唔OK啊咁樣，有啲嘢就唔係太方便問佢嘅，見到就見啦，係咁㗎啦呢行。（你聽到有話佢身體不適？）我都有keep住問吓佢身體狀況嘅，同埋過時過節都有問候一下。（你知唔知佢會唔會返劇組？）呢個我唔知，可能你要問佢本人啦！」而翻看《開心速遞》的集數，曹總一角在5月時仍有出現過。

劉一飛的配音藝員資料已經在無綫藝人網頁被刪除。（網站截圖）

TVB官網男藝人的資料中，也沒有顯示劉一飛的個人資料檔案。（網站截圖）

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