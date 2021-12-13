Yanny不慎爆響口Jessica陀B女即時淚灑當場：頭先我做咗豬隊友

Yanny不慎爆響口Jessica陀B女，即時淚灑當場。（周倪瑩攝）

女子組合Super Girls成員之一蔡明思（Jessica）19年下嫁台灣老公陳冠廷（Steven）做幸福少奶奶。婚後她一直對生B抱順其自然態度，婚後2年終於傳來喜訊，宣布懷孕超過3個月。今日（13/12）Jessica和另一成員Yanny(陳穎欣）現身太古城出席活動。二人一齊受訪期間，Yanny不慎爆響口Jessica身陀B女，即時深感愧疚令心淚灑當場，要由Jessica加以安慰。

對於Yanny爆響口BB性別，Jessica感到好笑。（周倪瑩攝）

Jessica表示：「其實而家個肚5個月大，頭三個月真係好辛苦，經常性想嘔，而且又會有好多胃酸上喉，變咗令日晚上7點我就會上床瞓覺，搞到我老公冇啖好食，因為我冇時間煮畀佢食，而且我嘅口味都變埋，要食一啲好重口味嘅嘢，搞到佢忍唔住都要嘆咗一吓長氣聲。」

Yanny喊到失儀。

對於爆響Jessica陀B女，Yanny表示：「頭先我做咗豬隊友。頭先我哋出去之前仲好安全咁，仲夾吓一陣出去有咩唔講得，而Jessica就話唔想公開性別住，當時我就話Ok冇問題。點知我真係好唔小心咁講咗出嚟，真係好在佢冇嬲我。」而Jessica表示：「我覺得真係好好笑，因為前一秒先提醒佢，然之後下一秒就犯咗咁嘅錯，我真係覺得好好笑，不過我就冇嬲，因為都係開心事。」