三台收視報告｜《全民造星IV》下跌關梁祖堯事？　《拳王》繼續沉

三台收視報告又再出爐，今次的日期是12月6日至12月12日。TVB兩套台慶劇已經播出第三個星期，不過命運各異，一套開始回升，另一套卻繼續跌，但星期日綜藝卻迎來高峰。而ViuTV方面，三個綜藝其實變動不太大，不過在網上有些「罷睇」的言論，可能因此影響收視。



先講兩套TVB台慶劇，頭兩周收視都未能衝上2字頭的《十月初五的月光》，今次終於有20點，叫做慢慢回升，如果結局篇可以有21點的話，全劇拉均就可以保持在20點。相反《拳王》就不太樂觀，在經歷了16.5點和16.1點的低位後，今次繼續創新低，錄得15.7點，隨時全劇收視就會定在16點左右，將會排在今年的尾二位置。

即睇本年暫時的劇集（短劇不計）收視：

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劇集成績一線，平日的綜藝也好不到哪裡，新播的《咁大件事點解冇人講》只得11.2點，而播第二周的《麻雀鬥室三決一》更跌至單位數，錄得9.6點，《讀心專家》也再下跌約1點至10.1點，看來TVB要想想辦法。但並不是所有綜藝都令人失望，在星期日播放最新一集的《思家大戰》錄得17.5點，是節目的新高。

巨肺隊好識搞氣氛。

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而ViuTV方面，其實沒有太多變化，《全民造星IV》有稍微下跌，未知是否因為網民不滿梁祖堯對B Team的演出安排有所影響，他們曾揚言要罷睇節目。

真係關佢事？（資料圖片）

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