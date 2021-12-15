Edan呂爵安@MIRROR　自爆同Anson Lo炒車相：影我真係唔簡單

MIRROR成員Edan向來非常幽默，不介意將搞笑醜怪一面盡露人前。經常拍攝雜誌封面的他今日（14日）於IG出Post，分享各種奇形怪狀的炒車相。第一張是與教主Anson Lo（盧瀚霆）的合照，站在旁邊的教主一樣型爆，惟Edan卻「隻眼開、隻眼閉」。第二張則是他坐低舉高手的照片，他自嘲表情和嘴型似是學生在舉手詢問：「老師，我可唔可以去廁所啊？」第三張似足跳水姿勢，第四張他大騷腋下，他搞笑地加上說明「你估吓我隔甩底香唔香？」

Edan炒車相好搞笑。（IG@edanlui）

Edan發文表示：「次次影相最常聽到嘅句子就係唔好皺眉同個嘴放鬆啲，所以要感激每一位偉大的攝影師，影我真係唔簡單的。」隊友Jeremy（李駿傑）留言問「點做到」，鄭欣宜則多謝Edan令她笑了出來：「多謝你令我本身呢個Bad Day都有真心笑咗出來」。麥明詩（Louisa）則代教主發言：「隔離嗰位表示，我幾時有得收工」。

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