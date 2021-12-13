YouTube 2021十大熱門影片及頻道　姜濤變第二Anson Lo鬥輸試當真

YouTube今日（13日）公布了今年年度影片數據，而最受關注的必定是「十大年度熱門影片」，位居榜首的是1月霎時爆紅的「PUI PUI 天竺鼠車車 第01話【塞車了是誰的錯？】」至今YouTube已累積約190萬點擊次數，而榜眼則由MIRROR人氣王姜濤於1月1日奪下叱咤我最喜愛男歌手影片所獲得。



《天竺鼠車車》。（Youtube@Google WeeFee）

值得一提的是，頻道「解密工作室」 解構八仙嶺大火起因一片登上第三位，而頻道本身的訂閱人數亦暴增。「熱門創作者」統計去年獲得最多訂閱人數的頻道，而「解密工作室」榮升該榜亞軍，直迫冠軍「試當真」、力壓鄭中基及Anson Lo。

解密工作室訂閱人數增長成香港YouTube亞軍。（影片截圖）

「解密工作室」 主要解構著名香港奇案，如八仙飯店滅門案和「雨夜屠夫」林過雲碎屍案等。由於是真人真事，加上不少是著名奇案，自然有一定吸引力。而每條片長約10數分鐘至20分鐘不等，恰好可以填補搭車時間、午飯或入睡前等碎片時間。再者奇案種類繁多，又可涵蓋不同年齡層觀眾，故人氣急升有原因。

另外，「十大人氣創作者」統計去年於香港獲得訂閱人數，且較去年同期增長200%以上，而資訊頻道「米紙」則榮升榜首，Anson Lo及「ChillGOOD TV」則緊隨其後，排名第二、三。

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