追光吧 | 張衛健再扮孫悟空唱歌都要包尾　網友：沒他我都不看

由張衛健（Dicky）、吳鎮宇、吳建豪（Vanness）等參與的男團競演節目《追光吧！》每周正在火熱播出中，雖然陣容方面不輸芒果TV的《披荊斬棘的哥哥》，但在製作上難以望其項背，令不少網友感歎實在有些可惜藝人們的付出。



最新一集中，21位「哥哥」完成組隊，進行首次公演，分為兩部分：全隊參與+隊內兩人表演，最終得分最低的一組中，票數最少的一位淘汰。

張衛健帶領楊宗緯、劉也、韓宇、那吾克熱組成「見所衛健」，他同韓宇的雙人合作舞台《高高在下》（《齊天大聖孫悟空》主題曲）可謂是當晚全場焦點，張衛健不止再度扮演孫悟空，還挑戰跳locking，又唱又跳又Rap，更融入些戲劇表演。即使除去頭套， 依然將古靈精怪、頑皮的孫悟空性格詮釋得淋漓盡致，難以想象他已經56歲了。除了現場觀眾high爆之外，網友也在紛紛在彈幕中表白：「張衛健看哭我了，太愛了」、「張衛健台風太舒服了」、「張衛健永遠這麼招人愛」等。

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1996年，張衛健主演的《西遊記》成為TVB 90年代末最成功的作品之一，創下多個記錄，四大主演人氣急升。但在2014年的節目《我是演說家》中，張衛健透露，當年爆紅之後，曾經被一位香港製作人看輕：「你不要一位你演完孫悟空之後在香港很紅，我告訴你，你在中國內地的知名度是零，送你一句話吧，記住，你的臉上沒毛呢，你是不值錢的。」於是張衛健離開了香港，其後拍攝了《少年英雄方世玉》以及《小寶與康熙》兩套大熱劇集，在內地及台灣的知名度大大提升，那時他回想起當初那位製作人的話語，便決定不再粘毛，甚至連頭也剃光了，就是要證明自己的實力：

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在內地爆紅之後，2006年張衛健還拍攝了一套香港同台灣合拍的劇集《齊天大聖孫悟空》，陣容相當強勁，包括許志安、梁漢文、李璨琛、蘇永康、葛民輝、鄭秀文、林志穎、楊恭如、謝霆鋒、李珊珊、蕭薔、大S、飯島愛等等。（劇集截圖）

然而，儘管張衛健挑戰自我，賣力演出，甚至再度扮起了經典角色孫悟空，最終的排名也為例四隊之尾，隊中的那吾克熱被淘汰。

張衛健隊包尾，網友質疑票數造假。（視頻截圖）

對此，很多網友都質疑投票的真實性，事緣內地歌手周曉鷗組的沙寶亮、張傲月、滿江、楊和蘇五人的人氣並不高之餘，當中有幾位甚至早已過氣，且表演也沒有很出色，缺少亮點，但靠嘉賓鄧亞萍、金星的投票，令首輪分數超越張衛健組，排名尾二，第二輪表演分數又依然虛高，因此網友大感不滿，直指分數造假：「要不是張衛健，壓根不會看這節目」、「不都是奔著張衛健來的嗎，少他誰看」、「我也只是來看張衛健的，畢竟童年回憶」等。

張衛健組的第一輪《萬里長城永不倒》remix《火力全開》在四隊中位列第三，但因嘉賓投票，令周曉鷗隊反超，慘包尾。（視頻截圖）