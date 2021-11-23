追光吧2 | 張衛健吳鎮宇不敵「大灣區五人組」？　開播口碑收視低

吳鎮宇、張衛健、吳建豪等21位男藝人參與的綜藝節目《追光吧！》正式開播，涵蓋影帝、舞者、搖滾歌手、偶像、Rapper、相聲演員等，年齡由60後到90後，跨度非常大。由於剛播完不久的同類型節目《披荊斬棘的哥哥》（簡稱《披哥》）珠玉在前，觀眾難免會將兩者進行比較，《追光吧！》的口碑與收視都有些差強人意。



同時段收視僅排12。（網絡圖片）

其實就初舞台來看，藝人們的表現並不差，Nichkhun的彈唱，吳建豪的唱跳，張衛健、吳鎮宇的深情演唱等，都為觀眾留下了深刻印象，網上也好評不斷。就嘉賓陣容來講，並不輸《披哥》，主要被詬病的地方，應該是在製作方面。

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首先，舞台、候場設計簡陋，燈光單一，運鏡亂。舞台只是一個簡單的正方形，三面台形式，原本也可以靠燈光補救，但在藝人們表演時，燈光多以白光、黃光為主，沒有與藝人的表演相契合；運鏡方面，攝影師似乎分不清什麼時候應該給近景、遠景、特寫等。

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其次，時長短、剪接零碎。節目照《披哥》的形式，分集數播出初舞台，《追光吧！》只有21位哥哥，比起前者少了三分一的人，但兩集加起來都未播完所有哥哥初舞台，時長只有100多分鐘，比《披哥》一集的時間還少。不過有網友表示，因為節目會在電視台播出，所以會有時長限制。而在表演中途，鏡頭不時會切換嘉賓金晨、鄧亞萍的反應，但又不會再回訪錯過的演出鏡頭，非常影響觀感。

表演中途突然切換到嘉賓，其實沒有必要。（視頻截圖）

再者，嘉賓評論尷尬。原本節目的一大亮點是主持人金星，舞蹈家出身，言辭犀利，點評到位，不知道是什麼緣故，她的畫面全部被cut走，嘉賓只有演員金晨以及乒乓球大滿貫得主、世界冠軍鄧亞萍。雖然金晨是舞蹈科班畢業，但主持同控場能力不佳，明顯感覺到她放不開自己，一見到資深歌手的初舞台時，就忍不住說：「他一出來/一開口我就想哭了」，點評非常保守，體壇前輩鄧亞萍之前並未出現在節目組的宣傳中，估計是臨時救場，補錄的初舞台反應，兩者的表現非常不自然，也很尷尬。

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不過，節目尚有10幾集播出，雖然首播來看口碑不佳，或者之後會有轉機呢？

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