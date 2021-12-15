王力宏驚傳已離婚結束8年婚姻　太太李靚蕾被爆結婚初時已想離婚

台灣金曲歌王王力宏與老婆李靚蕾向來恩愛，在人前總是十分甜蜜，一副模範夫妻的模樣，兩人婚後育有2女兒1兒子，一家五口生活看似非常幸福。可是今日卻突然驚傳兩人離婚！據當地傳媒報道，早在11月底就接獲爆料，指王力宏和李靚蕾已經辦妥離婚手續，正式結束他們這段8年的婚姻。有傳婆媳關係是最大問題，消息指兩人在結婚初期，王家人就已不喜歡李靚蕾，當時李靚蕾就開始有離婚的念頭，然而因她先後為王力宏誕下小朋友，離婚一事才一直拖延至近期方處理。王力宏及所屬宏聲音樂對於離婚傳媒至今仍未有回應。

王力宏和李靚蕾在結婚後，經常在社交網上曬恩愛，高調放閃，可是兩人近2年已沒有再公開同框合照。今年6月就有內地傳媒報道過他們疑似婚變，當時王力宏方面作出了否認。直至近日圈內人再度盛傳兩人其實已經離婚。有指王力宏月前在美國參加太陽谷峰會，過去總會陪伴住他出席的李靚蕾，竟罕有地未有現身，王力宏亦在當地逗留了幾個月才返台。台媒於今年10月拍到王力宏陪3個孩子騎腳踏車，李靚蕾則跟在後面，一家5口難得同框，當時兩人看來並未有什麼異樣。

李靚蕾五年三胎身材卻完全沒有走樣！（微博照片/@李靚蕾）

王力宏向來對感情事極之低調，然而他於2013年11月突然在微博post了他與李靚蕾在美國的親密合照，同時宣布兩人已經註冊結婚，消息震驚娛樂圈。當時外界懷疑兩人是奉子成婚但遭到王力宏否認，不久後他就宣布太太懷有身孕。兩人結婚8年，李靚蕾先後為他誕下3個孩子，分別是7歲的大女兒、5歲的二女兒、以及3歲的孻仔。