王力宏5段緋聞都係天后級　傳舒淇因學歷不獲王媽媽接納終分手

台灣金曲歌王王力宏與老婆李靚蕾今日（15日）驚傳離婚，據當地傳媒報道，早在11月底就接獲爆料，指王力宏和李靚蕾已經辦妥離婚手續，結束8年婚姻。有傳婆媳關係是最大問題，消息指兩人在結婚初期，王家人就已不喜歡李靚蕾。王力宏及所屬宏聲音樂對於離婚傳媒至今仍未有回應。

王力宏一家五口（微博：@李靚蕾Jinglei）

回顧王力宏過往的情史與緋聞，他的4段情對象幾乎都是天后級女星，曾分別與台灣樂壇天后張惠妹（阿妹）、金馬影后舒淇、影后湯唯、李玟以及蕭亞軒傳緋聞，當中以他跟阿妹與舒淇的2段情傳得最盛。

王力宏因在2000年為阿妹寫了1首《愛，永遠不會消失》而結緣，阿妹非常欣賞王力宏的音樂才華，兩人自始越走越近並傳出緋聞。2001年，王力宏跟阿妹被雜誌影到一起去參加友人聚會，在路邊有說有笑，還公然擁抱了。王力宏當時又被指經常出現在阿妹當時居住的豪宅，甚至還曾在阿妹回台東老家參加豐年祭時，意外現身給她驚喜。但兩人被問及彼此的關係，都以好朋友來形容對方，從沒有公開承認過戀情。王力宏曾在2012年擔任阿妹演唱會嘉賓，阿妹更在舞台上對他借位獻吻，即時掀起全場高潮，有指兩人當時已經分手，不過仍然保持好友關係。

台灣樂壇天后張惠妹IG照片。（IG@張惠妹）

王力宏亦盛傳與舒淇有過一段情，兩人在2006年於《第一個清晨》MV中合作而傳出緋聞。2007年4月兩人被歌迷目睹一同現身於東京高島屋百貨挑選鑽戒。本地傳媒也多次影到王力宏夜訪舒淇的香閨。直到2008年，有傳出王力宏相約舒淇出埠旅遊，卻臨時失約而導致兩人分手。但在2011年傳出兩人舊情復燃，可惜最後也因為王力宏媽媽不贊成這段戀情，終於2012年分手。

舒淇曾與王力宏傳緋聞（IG@sqwhat）

據悉，王家人相當重視學歷，王媽媽不滿舒淇高中未畢業，阿妹則是台東高級農工職業學校（今國立台東專科學校），學歷不高，因此王媽媽反對王力宏與兩人的戀情。王力宏最後娶了李靚蕾，也因為她是美國名校哥倫比亞大學研究生，擁有高學歷所以才被王媽媽接納。王力宏在婚前亦曾被傳疑是同性戀，他與中國鋼琴家李雲迪曾傳出斷背疑雲，不過隨住王力宏結婚生B，這段同性緋聞也正式告一段落。

李雲迪因涉嫌嫖娼而被北京朝陽警方作出行政拘留 。（李雲迪微博圖片）