陳偉霆曝光疑似與何穗半裸纏綿畫面　保護女友不認愛傳已見晒家長

現年36歲的陳偉霆 (William) 於今年8月，被爆與32歲內地失婚超模何穗拍拖，有傳兩人當時已相戀逾4個月，更盛傳已經過住同居的甜蜜生活。有指熱戀中的二人愛得如膠似漆，William最近更將疑似兩人的半裸纏綿圖，印在其品牌T恤上作公開發售。有粉絲猜測兩人早於去年初已搭上，並在William的社交網上發現愛的蹤迹。

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有粉絲指去年4月，William主理的時裝潮牌推出全新系列廣告中，在14秒的視頻中出現一對男女纏綿接吻圖，雖然畫面只得短短2秒，加上花碌碌的熱感變色圖令到該對男女容貌難以辦認，但是憑髮型、身形以及輪廓推斷，粉絲就猜測圖中人正是William與何穗，圖中男生抱住半裸的女生擁吻摸胸，兩人的表情與親熱動作均惹人遐想。而這個圖更印在品牌T恤公開發售，William還曾做生招牌親自着上身。不過William此舉卻令到不少粉絲呻醋，甚至有「狂迷」寫投訴信到品牌客務電郵，求證T恤上的男女是否William與何穗。

William曾將該T恤着上身。(微博圖片)

有消息指William一直不願公開認愛何穗，除了是要顧及粉線的感受，亦想保護何穗，以免她因不被粉絲接受而受到網絡欺凌。不過雖然兩人要玩地下情，但據悉他們感情穩定，且已見過雙方家長，看來愛得投入又認真。