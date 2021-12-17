Ian陳卓賢潮玩馬騮NFT一個月勁賺100倍　做埋潮牌老闆變余文樂2.0

早前余文樂的NFT（非同質化代幣）收藏《CRYPTOPUNK 9997》以3385萬港元拍賣賣出，間接地使更多人留意到原來有不少娛樂圈中人都有涉足NFT這個新領域。近日本乎男團MIRROR成員Ian陳卓賢將頭像換上了一個馬騮像素，有不少人都認得這個就是近月剛剛推出MonkeyKingdom系列的其中一枚NFT。



Ian曬爆肌照。（Instagram@iancychan）

其實Ian陳卓賢一向都十分有生意頭腦，早在未成為MIRROR之前，本身是前香港排球隊成員的他就已經投放了全副身家創立個人品牌indipandant，去年品牌正式面世後亦因其風格而廣受fans歡迎。當然，他不時都會穿上自家品牌衣着出席活動，順便做埋「人肉宣傳板」。

Ian陳卓賢好潮。（Instagram@iancychan）

除此之外，今年7月他也投資了一間尖沙咀健身中心，有得做重訓也可有多元化的運動訓練，比起坊間的健身中心更為全面，亦十分符合他的前排隊港隊身份。近日Ian陳卓賢的Instagram頭像亦換了MonkeyKingdom系列的NFT，如果以開售價，加密貨幣 0.49 SOL（約HKD$700）計算，至截稿時，每個NFT已升至平均60 SOL（約HKD$85000） ，即升值約122倍，保守估計也有100倍。持貨一個月轉手即賺8萬幾，果然有生意頭腦。

據知MonkeyKingdom即將開售NFT馬騮的女版系列，到時入手一隻是不是又等於同Ian陳卓賢做虛擬的情侶？

呢個MonkeyKingdom係香港project，閒閒地一個都要8-9萬港幣。（網頁截圖）

Ian陳卓賢與余文樂除了是歌手、演員之外，亦一樣有自家時裝品牌和搞自家生意。同樣地，兩者都有收藏NFT的習慣，Ian陳卓賢可算是「余文樂2.0」。