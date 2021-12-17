討論區熱度丨枉費《拳王》演員鋼鐵腹肌　《換命真相》台慶劇之冠

無綫台慶劇終於接近尾聲，台慶頒獎禮亦近在眼前，四套台慶劇總算分得出高下；另一邊廂，ViuTV的皇牌節目《全民造星IV》即將迎來總決賽，之前一直被嘲「萬世留方」的方方終於出局，但網民口風突然轉變。今次會繼續參考四個常用討論區親子王國（BabyKingdom）、香港討論區、香港高登討論區和LIHKG（連登討論區）。

萬千星輝頒獎典禮2021｜鍾嘉欣打入視后十強 袁偉豪無緣角逐視帝

「最佳劇集」十強（排名不分先後）：

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台慶劇分高下

TVB台慶劇即將全部大結局，走勢明顯後兩者不及前兩者有叫座力。今晚大結局的《十月初五的月光》，在香討的集中討論有223頁，《拳王》大落後近百頁，只得113頁留言，兩者作為台慶劇成績絕對令人失望，對比起《星空下的仁醫》及《換命真相》的317頁及350頁，高下立見。就算比起其他劇集，李佳芯早前主演的《智能愛人》亦有208頁，今次實在可惜了《拳王》一班為「全力以赴 做到最好」的男藝人日練夜練鋼鐵身型。在香討以外，《十月初五的月光》反應亦比《拳王》好，至少在高登可以找到閱後劇評，不似《拳王》石沉大海。

《換命真相》是四套台慶劇中最多人討論。（劇照）

方方民意逆轉

ViuTV選秀真人騷《全民造星IV》踏入尾聲，晉級決賽的20位參賽者塵埃落定，早前網民一輪嘴吵鬧要淘汰的方方，最終在25強止步。不過賽果在香討似跌入深淵沒有回響，不過其他地方有劇烈反應。除了有人「慶祝」方方終於執包袱，亦都有人「良心發現」覺得今輪比賽有黑哨，認為另一組阿Day有重大失誤仍可以晉級，反而方方被人「𡁻完鬆」。

Day在25強表現失準卻順利晉級，網民再次鬧節目黑哨。（IG@6y_day）

《青春本我》等話題爆發

至於TVB的偶像劇《青春本我》播出兩集，首集高見16點收視，第二集下跌兩點至14點，證明有話題亦能保持聲夢食糊牌。不過劇集網上討論其實不算多，反而有人覺得愈睇愈尷尬，其中一個原因是觀眾群與熱血歌舞劇相性不合。《青春本我》每集都有新歌推出，上周鍾柔美的《傻人》亦有迴響，今周故事線交到炎明熹手上，相信收視與討論都會反彈上漲。

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