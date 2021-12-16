袁晴晴反駁L先生講大話　自揭纏人訊息：我俾機會你氹番我咋

無綫節目《東張西望》昨日（15日）報道模特兒Coco涉要脅有婦之夫L先生數十萬，嫌疑人之一的袁晴晴（Coco）在社交平台承認身份，直指L先生講大話：「首先我想講冇做過任何勒索、恐嚇、跟蹤行為，對於L先生即鄺先生保密追究權利。」

袁晴晴日前露腰睇陳栢宇演唱會。（IG@coco_yuen）

東張西望｜模特兒CoCo疑再爆做小三 人夫提分手即自稱懷孕兼索賠

L先生在《東張》中聲稱曾為息事寧人，向Coco支付20萬元，但其妻仍陸續收到驗孕棒等滋擾。而Coco在今日凌晨時份上載3段片段至社交平台，顯示她與一位Kwong先生的對話紀錄，一段是全為轉發訊息的錄音對話，全部都是「呢8個月開心多過唔開心。」等曖昧情話；另一段是9月14日至10月18日的文字對話紀錄，第三段則是Coco指摘L先生講大話的錄音。

袁晴晴自揭與L先生對話，不斷死纏難打。（IG@coco_yuen）

Coco自稱原本與L先生仍似一般情侶，剛去完staycation，直至月經未到對方開始態度轉變，其後兩人開始爭執。男方曾提及「7月25本身就應該分手。」，被Coco反駁「因為你唔尊重我呀！你覺得係我問題？邊個挽回邊個呀？我仲鍾意你我俾機會你咋，我體諒你咋，你當我卑微。」、「係我俾機會你氹番我咋。」兩人一度有共識分手，Coco擱下狠話：「希望你唔好掛住我，你唔好再諗起我。」對方回應：「我真係唔會掛住。」其後Coco卻轉軑：「我唔介意你放棄香港嘅所有，我可以同BB同你去第二個地方重新生活。」

講到20萬掟煲費，袁晴晴稱未夠仍要金錢艱仔。（IG@coco_yuen）

至於《東張》節目中提及的錢銀往來，兩人對話中亦有提及，Coco曾稱：「我要15萬救舖頭，你幫到我？你幫到我，我當你交代左俾我。」、「一係名份一係錢，都係你逼我，我已經無野輸。你自己諗。」兩人在10月再有通訊，男方聲稱無錢，無能力應付債主：「當初話20萬搞掂？」Coco回應稱：「唔使養？陪月、住私家、搵人照顧我。」並再次要求對L先生離婚。

已婚L先生在2019年底與CoCo開始拍拖。「佢好關心我工作，又好配合我時間。」

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