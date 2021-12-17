法言人｜馬國明演師爺背法律術語勁痛苦　林夏薇買定合桃進補

4位主角與4位年輕版演員。(葉志明攝)

馬國明曾多次出演大夫、醫生嘅角色，次數可媲美做過晒警署各大部門嘅「御用警察」吳卓羲。喺新劇《法言人》中，佢繼續係做專業人士——師爺，而林夏薇、黃嘉樂就將會飾演律師，其實馬明14年前曾在《律政新人王II》中飾演律師，今次做師爺，他笑言係被降職。「因為劇中我年輕時被人屈使黑錢，所以無辦法做到律師。但我喺戲中好八面玲瓏，因為律師唔可以自己出去搵生意，要靠我，所以我先係律師樓嘅財政支柱。」

《法言人》今午舉行拜神儀式。(葉志明攝)

劇中由於有不少專業術語對白，所以林夏薇都話要準備定合桃進補。馬明亦補充表示：「我地就算喺辦公室討論案情，都有好多術語要講，真係有好漫長嘅路要走。」馬明之所以話漫長路，相信係因為劇集要拍到明年3年，變相今年嘅聖誕要在工作中渡過。「因為佢（湯洛雯）都開緊《隱門》，大家都有共識，唯有睇下開工前後有冇得見到。」

劇集由金牌監製劉家豪負責。(葉志明攝)

另外，提到獲熱捧為《萬千星輝頒獎典禮2021》「最佳女主角」大熱人選，林夏薇就話本來都冇諗太多。「近排愈多愈多路人過嚟同我講加油，我就會……反而係好驚佢哋失望，而會開始緊張，而家同視帝一齊開工，希望佢今年錦上添花之餘，都可以比啲luck我。」馬明在旁表示睇好林夏薇，但亦笑言自已有幾位心水人選。「但激烈先好玩，如果一個玩又好似冇咩癮咁。同埋好似佢所講，觀眾鍾意你個角色已經係成功。」