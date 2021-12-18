王力宏「已婚炮友」最大嫌疑人　徐若瑄漏夜發聲明：一律訴諸法律

王力宏與李靚蕾日前 (15/12) 驚爆離婚消息，王力宏即日亦已於社交網發文親證離婚傳聞屬實，認與李靚蕾結束8年夫妻關係，事件震驚各界，一直沉默的李靚蕾昨晚 (17日) 終於在IG發聲，貼了九張寫滿字的相片，數千字長文內容交待與王力宏結婚多年的心路歷程，除了要簽前婚前協議書，更爆出了王力宏的黑暗面。

王力宏一家五口（微博：@李靚蕾Jinglei）

文中李靚蕾指王力宏其中一名「炮友」是已婚及有小孩，她寫道：「自己已婚有小孩，還要你（王力宏）跟她一起騙他老公。你們約炮的過往讓我感到不舒服，因為你們在我們婚後的相處，女生是對你各種撒嬌勾引，你也是熱情回應，如果坦蕩，真的不用要你騙她老公。」她曾提出不想這名「已婚炮友」到訪他們家，但王力宏聞言十分生氣：「我說我覺得不舒服，正常社交聯繫可以接受，但邀請她來我們家我會感到不舒服，可不可以不要？你因此非常生氣，說那以後聖誕節派對就不要辦了，甚至明知違反法規也要飛奔去 找她家找她聚會。」外界不禁聯想起，今年9月王力宏從美國返台灣，當他結束居家隔離14天後，並未有進行7天自主管理，而是立即到了徐若瑄的住所，跟徐若瑄以及陳建州夫婦等人聚會，隨即被揭發，兼被罰款台幣1萬元，之後有公開道歉。

王力宏早前到徐若瑄家中聚會。(徐若瑄ig)

她所指的這名有小孩的已婚炮友是誰，隨即引起全城競猜，有聲稱是徐若瑄鄰居的爆料者，向當地傳媒指自己及看更均多次於深夜時分目擊王力宏來找徐若瑄。有媒體又翻出2010年王力宏上節目《康熙來了》時，徐熙娣（小S）直指徐若瑄應該有王力宏家門鎖匙，直言：「徐若瑄是王力宏的菜！」當時王力宏聞言後顯得一臉尷尬。

徐若瑄捲入了王力宏離婚事件。(ig圖片)

突然被捲入今次事件的徐若瑄，於12月18日凌晨近3時在社交網發文，表示：「對於今日媒體未經證實影射或以不實爆料方式影射徐若瑄小姐，以及網路網友惡意詆毀、轉述、攻擊的發言指控，威威巖娛樂公司將代表徐若瑄小姐要求撤回不當報道和發言，否則一律訴諸法律絕不寬待！」

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