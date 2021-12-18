王力宏離婚 |多個品牌即割席　自創潮牌購物網火速遭下架

17日晚歌手王力宏被前妻李靚蕾在社交網站發長文指控，踢爆遭受他及其家人不斷懷疑、羞辱、冷暴力，甚至指出他私下約炮召妓等混亂男女關係，毀滅式的發文令他一夜間優質形象全毀。隨之而來他的演藝事業大受重挫，與他合作的內地多間品牌陸續發出聲明宣佈與他終止合作，估計損失近2千萬港幣。

李靚蕾發出的長文令王力宏優質形象全毀。（視覺中國）

王力宏出道多年其形象正面，一直深受不少廣告商歡迎，代言品牌多不勝數。不過自渣男形象被公諸於世後，現時同他合作的多個品牌陸續宣佈同他終止合作。包括內地著名教育科技品牌「讀書郎」，在今（18日 ）早上發出終止合作聲明，隨之就是「周大生珠寶」宣佈后續不再同王力宏合作，雙方的合約期其實已在上月30日約滿，而他剛接下的「英菲尼迪中國」汽車代言人，就在零晨時份宣佈同他終止合作關係，讓王力宏成為史上最短代言人的大明星。

代言品牌同王力宏切割。（微博圖片）

品牌方同王力宏切割了。（微博圖片）

16日下午 14:29分「英菲尼迪中國」在官方微博宣佈王力宏是品牌的代言人，即晚他就在廣州出席品牌方舉行的活動，是次活動是他自離婚後首次公開亮相。在活動上他打扮得有型有款全程笑容滿面，而且還在現場彈唱經典歌曲《唯一》，令不少在場人民聽出耳油，而網上觀看直播人數更超過1700萬人，人氣相當強勁。

王力宏代言「英菲尼迪中國」不足兩日時間而已。（微博圖片）

「英菲尼迪中國」宣佈同王力宏終止合作。（微博圖片）

不過是次代言他只是短短代言了35小時53分鐘而已，品牌方就在18日凌晨的 01:22同他切割，不足兩天的代言時間讓不少網友嘲諷他是日抛型代言人，恐怕是史上最短代言人。而根據台灣媒體報導指出，王力宏在內地的代言價碼約3千萬台幣（約800萬港幣），如果按算現時三個代言終止合作，粗略估計他將損失約2400萬港幣。

根據台灣媒體報導，王力宏在內地一個代言費為約3千萬台幣。（視覺中國）

除了多個代言品牌即刻切割之外，王力宏創立的潮牌「龍的傳人」已遭到購物平台下架，恐怕事業版圖在短時間之內會連受影響。再加上最近內地方面對劣跡藝人發出多種措施限制，相信短時間之內王力宏會全面遭到封殺。

創立的潮牌已被下架。（微博圖片）

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