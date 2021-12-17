讀心專家 |松明高難度挑戰估麻雀數字　睇到家燕姐目瞪口呆

TVB（無線電視）全新推出的綜藝節目《讀心專家》掀起不少網友討論，節目邀請到有「亞洲讀心第一人」之稱的著名心理術師松明作擔任主持人，透過讀心術的技巧﹑分析等，看透每一個人的心裡世界，讓不少觀眾驚訝連連。

而在最新一集節目中就邀請了《麻雀鬥室三決一》的五位主持做嘉賓，其中鬼計多端的阿Bob（林盛斌）同松明在估麻雀的環節中相當精彩，他原本想誤導松明的答案，沒想到最後還是被松明看透，一連估中嘉賓心裡面的答案，的確厲害厲害。

松明的讀心術非常厲害。（影片截圖）

節目一開始的熱身賽已經非常緊張，事關松明要猜測鄭衍峰手上的骰子數字是甚麼，而在1至6筒中確有一數字就是他所挑選的，而此時松明就透過讀心術觀察，最後選中他的答案就是2筒，當場看到大家目瞪口呆。而松明之所以得知他心中的數字，全因他透過臉部肌肉去分析，原來當他觸碰到2筒的時候,，鄭衍峰右邊的眼輪肌開始向上跳，而且嘴唇撲挔抿得好緊還露出微笑，所以他就知道答案了。

另外，為了增加多一點難度，松明就嘗試猜測鄭衍峰同戴祖儀心中麻雀數子，果不然他是成功猜中，他們二人手上的數字都是1筒，頓時令其他人士驚訝連連：「瘋了，很可怕。」而阿Bob更震驚到站起來：「他瘋了，他猜中了，報警。」

松明猜中他們二人手上的麻雀數字是1。（影片截圖）

大家非常驚訝。（影片截圖）

為了增加更高一點的難度，節目組就要松明一次過猜測三位嘉賓吳若希﹑薛家燕﹑阿Bob到底是做甚麼牌同聽哪張牌。而在他們整理牌局的時候，松明一直被關在門外是不知情的，當戰局開始時松明就透過分析好快知道吳若希做的牌就是索子，原來他是透過臉部觀察得知答案，因為當他拿着筒子﹑萬子去詢問對方時，吳若希的下顎肌向前傾展露出來，這個動作代表此時的她是在說謊的，而當問到索子的時候她則好自然沒有展現下顎肌，所以就猜中她的答案。

松明向高難度挑戰。（影片截圖）

吳若希因為講大話而被松明發現。（影片截圖）

而到阿Bob的時候，他全程笑容滿面面對着松明，表情零變化以防對方猜中。不過當松明拿起萬子的時候，就對阿Bob表示：「很內疚是嗎？」，此時的他似乎有所反應，但為了遮掩自己的情緒他則開始誤導對方：「沒有關係，你先想清楚，你可能會猜錯，因為我真的不想你猜錯，因為猜錯了真的很丟臉，你知道嗎？」但松明依舊堅定他的答案就是萬子，當場令阿Bob心碎。原來當松明講到萬子的時候，阿Bob忍不住笑並閉上雙眼，這個行為就是他因為說謊而令他有壓力，所以就猜中了。而根據同一個讀心分析道理，松明亦輕而易舉猜中家燕姐手上做的牌就是筒子。

阿Bob竟然贏了松明。（影片截圖）

最後到猜測他們三人聽哪一張的牌時候，松明幾乎全猜中，透過讀心﹑控心﹑植心的分析，他得知吳若希聽的就是1﹑3索，家燕姐聽的就是2﹑5筒，不過到阿Bob的時候，他就先向對方放話：「你就輸在我手上，沒想到你拍了這麼多集，這次輸了。」最後他只猜中對方一隻牌就是1萬 ，而另一隻牌聽的就是9萬，但松明則猜測萬，雖然在這個環節失敗，但松明已經好了不起，阿Bob表示：「已經很厲害了。」

阿Bob同松明對峙非常精彩。（影片截圖）