王力宏人設大崩塌　李靚蕾毀滅式離婚揭「12項賤男惡行」

於15日，藝人王力宏證實已經提出和李靚蕾的離婚申請，在聲明中指出二人的生活很簡單、單純，自己在婚姻中有很多不足的地方，深感遺憾，加上大家對未來的發展規劃都不一樣，確定分開「但是我們永遠會是一家人」。昨（17）日深夜李靜蕾首度為離婚一事開腔，於微博、IG同步發表長達近5000字的文章，有內地網友從中統整12大賤惡行，總結出王力宏從交往到結婚的種種行徑，包括約砲、劈腿、召妓、婆家人的冷暴力對待等。

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1.對未成年的李靚蕾言語曖昧。

2.在有女朋友的情況下，在深夜2點致電李靚蕾問：「要不要去陪我睡？」

3.王力宏召妓是真的。李靚蕾要求分開，但王力宏保證沒有下次。

4.演唱會結束後跑去跟炮友狂歡慶祝，一起拍奶貼照並熱情回應炮友。

5.婚後還與有家庭的女生約炮，甚至合夥騙炮友的老公。

6.聖誕派對邀請炮來家中，李靚蕾感到不舒服，王力宏很生氣，不顧違法也要去炮友家中聚會。

7.王力宏記錄下自己召妓對象的特徵，還有幾位疑似時身邊的工作人員。

8.與李靚蕾離婚的理由是怕遇到自己喜歡的女生，人家會被說是小三受委屈。

9.孩子的生日及重要的節日都缺席了。

10.出事後把自己撇清，給自己澄清，不顧身邊人的負面新聞。

11.婚後催生，五年生三個，自己卻在婚內多次出軌多次。

12.李靚蕾被逼簽署不對等的婚前協議，王力宏要保護婚前財產，婚後共同賺的錢也轉移得很乾淨，深怕李靚蕾佔到便宜。