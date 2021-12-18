王力宏早年受訪片段被扒　婚內出軌約炮卻稱自己「不是花心的人」

歌手王力宏日前宣布結束八年婚姻後，前妻李靚蕾以千字長文爆料其優質偶像背後的約炮、出軌、召妓等生活不檢點行為，相關話題隨即引發廣泛熱議，王力宏的人設「瞬間崩塌」。

而王力宏於2018年做客《魯豫有約》的訪談內容亦被舊事重提，他受訪時稱自己不是花心的人、否認自己沒有緋聞、並表示結婚生子是為愛做過最瘋狂的事等種種言論，令網民直斥「整段打臉」。



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訪談類節目《魯豫有約》向來以主持人陳魯豫的犀利風格著稱。王力宏2018年為宣傳電影而做客《魯豫有約》，在節目中大聊自己的愛情觀時，稱自己並非花心的人，「花心的人很愚蠢」等。而該期訪談內容，亦在王力宏離婚風波後再被爆出，成為熱話。

訪談中，主持人說王力宏自出道以來都沒有什麼緋聞，王力宏則立即否認，並坦言自己並未想過去打造無菌人設。在主持人提及李靚蕾曾說生完二胎後「五臟六腑的位置都不對了」時，王力宏則態度略顯迷惑，他笑著點點頭，然後兩手一攤說，「這個我沒辦法體會，但我一直跟她說，我做爸爸的感受你也無法體會。」

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而在被問及為愛做過最瘋狂的事是什麽時，王力宏就指，結婚生孩子就是很瘋狂的事，「孩子出生那一刻，所有的情緒吧啦吧啦吧啦吧啦，我整個人好累。」主持人則說，「說得好像你生的一樣。」另外，當被問到過去為什麼這麼多年沒結婚，王力宏回答說是因為沒遇到對的人，而他認為自己就是不對的那個人。

相關訪談片段被爆出後還登上微博熱搜，有網民直言王力宏是讓魯豫無語的男人；也有網民稱，「我感覺他一直在現場瞎編，所以回答每個問題都很困難。」；還有網民認為，「王一直在咽口水，撒謊的表現。」