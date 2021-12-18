王力宏離婚｜徐若瑄再發文澄清絕無私約王力宏：沒有對不起我先生

王力宏與李靚蕾日前驚爆離婚消息，一直沉默的李靚蕾昨晚（17日）在社交平台貼出九張寫滿字的相片，以長文交代與王力宏結婚多年的心路歷程，更爆出對方的黑暗面。李靚蕾更直指王力宏的其中一名「炮友」是已婚及有小孩，引來全城競猜。事件愈鬧愈大，自稱是徐若瑄鄰居的爆料者指自己及看更均多次於深夜時分目擊王力宏來找徐若瑄，突然被捲入風波的徐若瑄漏夜發聲明表示失實指控將一律訴諸法律。



事件愈鬧愈大，自稱是徐若瑄鄰居的爆料者指自己及看更均多次於深夜時分目擊王力宏來找徐若瑄。（徐若瑄IG圖片）

今晚（18日），徐若瑄再在IG發文澄清與王力宏絕對沒有私下約會：「今天媒體報道有鄰居爆料，我想鄰居是誤會了，在此想跟大家說明：今年王力宏先生參加過我家的聚會2次。1次是中午的快閃茶泡飯（一群朋友）。1次是晚餐後（我先生來台，在家宴請朋友們）。也都有分享在社群上，每次的見面都是一群好朋友一起，絕無私約！而我也和家人住在一起，家裏平時就一直是很熱鬧的部落狀態，不需要揣測。在此澄清和制止不必要的聯想！」

徐若瑄再在IG發文澄清與王力宏絕對沒有私下約會，亦指今次的風波已經為她造成極大影響。（IG/ @vivianhsu.ironv）

她續指今次的風波已經為她造成極大影響，並希望王力宏能盡快出來回應化解是次風波：「王力宏先生的婚姻事件，已經對我造成極大影響，我絕對沒有踰矩對不起我先生！為自己發聲，是因為我也有必須捍衛的家人、小孩、朋友、合作夥伴和工作單位，在我身邊的每個人都因此造成壓力和受傷，這樣一個事件也波及了無辜，希望謠言能止於智者，減少傷害。也希望王力宏先生，能盡快出來化解！不要因為個人私事，殃及友人。」

另一張照片則顯示徐若瑄已委託律師事務所處理一切有關事情。（IG/ @vivianhsu.ironv）

另一張照片則顯示徐若瑄已委託律師事務所處理一切有關事情：「威威巖娛樂製作有限公司及台灣素尼音樂娛樂股份公司及徐若瑄小姐，已委託律師事務所對侵權行為進行相關的證據搜集及保全，以執行相關的合法維權行動。漢英得力法律事務所，陳鎮宏律師」。

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