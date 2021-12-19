松田聖子女兒神田沙也加墮樓身亡　終年35歲疑酒店跳樓輕生

日本女藝人松田聖子的演員女兒神田沙也加，昨晚驚傳自殺身亡的消息。據日本傳媒報道，神田沙也加於周六下午於北海道札幌市的一所酒店高層墮下，隨即被送往附近的醫院搶救，至深夜時分證實不治，終年35歲。當地警方表示初步以自殺方向調查。據悉目前仍未知有否留下遺書及其自殺原因。

松田聖子女兒神田沙也加。(神田沙也加IG)

沙也加近年主攻音樂劇，事發前她正在日本進行音樂劇《窈窕淑女》巡演，該舞台劇會由11月開始在日本全國巡迴上演，一直上演到下月底。有指沙也加原定昨天在札幌的場次演出，但直到集合時間，都未見她出現，工作人員多次聯絡，但始終無法找到她，完全失聯。怎料直到日本時間下午1點，沙也加在札幌的飯店14樓被發現，警方初時估計是從20樓墮下，不排除輕生的可能性。

沙也加於1986年出生，是當時紅透亞洲的天后松田聖子與當時的男星丈夫神田正輝的女兒。她於2002年加入樂壇，因為父母皆是紅星而備受注目。沙也加由歌手轉為演員，於2014年為迪士尼動畫《魔雪奇緣》日本版中「安娜」一角配音以及唱日本版插曲而人氣反彈。沙也加於2017年與男演員村田充結婚，但到2019年已離婚。松田聖子和沙也加的母女關係也一直是外界焦點，2004年沙也加因戀情遭母親反對而離家出走，2017年脫離母親的事務所獨立發展。