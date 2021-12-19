李靚蕾反擊王力宏爸爸指控兼再爆料　發最後通牒：3點前公開道歉

王力宏日前 (15/12) 承認與結婚8年的李靚蕾離婚，事隔兩日 (17/12) 遭李靚蕾以數千字長文毀滅式爆料，交待她與王力宏由指拖到結婚多年的心路歷程，除了要簽前婚前協議書，更爆出了王力宏的黑暗面，包括了他有召妓的習慣，以及有多名炮友，令王力宏一夜間由「優質偶像」淪為渣男。

王力宏至今依然保持沈默，但他身在美國的爸爸王大中就於今日凌晨透過王力宏的公司公開他的親筆信，自爆一生的遺憾就是贊成兒子結婚，又指李靚蕾當年藉大肚逼婚，以再而三的威脅手段出招，其日前的爆料發文更是處心積慮。他堅稱兒子不是敗類，未有出軌，更聲稱已按李靚蕾要求，支付了數億台幣的贍養費給她，並加房子、生活費，兩名保母，一名菲傭及一名專用司機，再加孩子的生活費和教育費，估計至少約有8千萬港元。

兩人此情不再。(微博圖片)

對此，李靚蕾於今早七時多在微博發文反擊，再次撰寫數字千長文逐點擊破王爸爸的指控，且繼續爆料。她說感到心痛，更令她心寒的，是王力宏威脅她公開道歉，更以市值4億台幣（約港幣1.1億元）的台北豪宅作為交換條件，威迫利誘她講大話指日前自己是「神志不清」時發文。她直指王力宏：「到了現在依然沒悔過之心，一樣的想要讓我幫他頂罪，一樣的躲在親友後面惡意中傷我。我為了跟孩子有地方住，條件是需要發文騙大眾我神志不清？這太不可思議了，也超越了道德的底線。」李靚蕾更向王力宏發出了最後通牒：「3點前公開道歉」。

點擊睇李靚蕾最新數千字長文反擊：

+ 2

點擊睇王父親筆信：

點擊睇李靚蕾日前的數千字爆料全文：

+ 4