王力宏被指以億元豪宅作利誘　6千呎「吾疆」誇張到可容納百人

王力宏日前承認與李靚蕾離婚，事隔兩日（17日）卻被李靚蕾以數千字長文毀滅式分手兼爆料，交待她與王力宏由指拖到結婚多年的心路歷程，除了要簽前婚前協議書，更爆出了王力宏的黑暗面，包括了他有召妓的習慣，以及有多名炮友，令王力宏形象插水，事件亦震驚娛圈。事情發展再爆出新發展，李靚蕾在微博發文反擊，撰寫數字千長文逐點擊破王爸爸的指控，更令她心寒的，是王力宏威脅她公開道歉，更以市值4億台幣（約港幣1.1億元）的台北豪宅「吾疆」作為交換條件，威迫利誘她講大話指自己之前是「神志不清」時發文。



王力宏和李靚蕾此情不再。（李靚蕾微博）

事實上，王力宏在2017年以4億台幣（約港幣1.1億元）購入位於台北仁愛路的豪宅「吾疆」一個中層約6400呎的單位，加上6個車位。「吾疆」位於大安區仁愛路三段，位處台北市住宅區「地王」路段。「吾疆」樓高21層，分為2棟大、小吾疆，其中「大吾疆」為豪宅棟，一層一戶，私隱度高，每戶亦至少3500呎，共計20戶，住戶亦有不少知名人士如歌手許慧欣。至於「小吾疆」則一層兩戶，每戶約1000多呎。

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2017年，王力宏在豪宅舉辦聖誕Party，邀請數十位藝人和名人一聚，期間被客人曝光了他的家居，客廳大到足以容納百人，還能看到仁愛路的無敵夜景。從王力宏和李靚蕾昔日在社交平台發文可見，單位的露台景觀可望到台北101，客廳、廚房都好有空間感，豪宅設計及用色簡潔。

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