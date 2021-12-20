王力宏曾與名模Rosemary傳緋聞　20年後回看「羅生門」事件

王力宏和李靚蕾離婚新聞近日成為傳媒焦點，王力宏的黑歷史被李靚蕾多次爆出後，更被大批網民鬧他是「渣男」，往日的健康形象被一鋪清袋。其實早在王力宏和李靚蕾結婚前，王力宏已和圈中不少人傳出過緋聞，除了張惠妹、By2妹妹Yumi、李玟、蕭亞軒等，當年王力宏亦曾與香港名模Rosemary發生過拍拖「羅生門」。



王力宏。（影片截圖）

在2001年，王力宏曾和Rosemary發生過拍拖「羅生門」，起因由於當年20歲的Rosemary的母親Julie，向傳媒透露王力宏在追求女兒兩個月後相戀。Rosemary亦大方認愛，更大讚對方為人浪漫，在聖誕節期間帶她到沙灘漫步、彈琴和唱歌給自己聽，十足十愛情小說。當年傳媒問Rosemary王力宏有沒有對她說「I LOVE YOU」時，她就只以甜笑回應。當時在旁，Rosemary的媽媽Julie大讚王力宏有才華又乖仔，和Rosemary一樣是「鬼鬼哋」十分登對，最後還向傳媒表示，要多給他們一對小情侶發展空間。

Rosemary為著名模特兒，近年轉型為瑜伽教練。（IG/ @rosemary_vdb）

怎料報道出街後事情有180度轉變，當時身在美國的他透過公司向傳媒表示，他和Rosemary只見過三次面，而往後亦只用了email溝通，且根本未到拍拖階段。當晚和Rosemary家人飯聚，兩人攬頭攬頸手拖手，王力宏則解釋說因為當晚玩得癲。隨後王力宏公司也回應，王力宏會繼續留在美國專心做音樂，冇可能會拍拖，以後也不會再同Rosemary聯絡，更表示以後會要帶眼識人。

（左起）湛琪清、Rosemary和韓君婷齊齊出席活動。（張嘉敏攝）

後來Rosemary母女知道王力宏方的回應後，當然是晴天霹靂，Rosemary媽媽Julie更替女兒出頭，表示可能因為王力宏的經理人畀壓力。不過聽到王力宏說不再與女兒聯絡時，Rosemary媽媽Julie就說：「唔聯絡咪算囉，我個女又唔係冇人要，況且佢地感情唔深，佢咁講咪等啲男仔有返希望，繼續追我個女。」

Rosemary好錫仔仔。(ig@rosemary_vdb圖片)

2016年Rosemary與印加籍男友Jason結婚，2018年更為老公誕下仔仔，8月份亦在IG宣布懷有第二胎的喜訊，婚後生活十分美滿。