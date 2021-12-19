王力宏低調返台因怕被抓？機場「揮手致意」保母車險撞記者

王力宏日前與李靚蕾結束8年婚姻，李靚蕾發長文「毀滅性爆炓」王力宏在婚姻期間多次約炮，一時間令王力宏「身敗名裂」。其18日早上現身北京機場，與記者揮手致意，於當日傍晚由廈門飛抵台北，隨即有網民質疑他返台是為「躲避被抓」。

多間台媒記者在桃園機場等候跟拍，只見王力宏揮手致意，又舉起手機反拍防疫人員和記者。台媒也報道他其後搭乘防疫計程車，護駕的保母車一度倒車衝撞，令記者險變「夾心餅乾」。



綜合《三立新聞網》、《東森新聞》等多間台媒報道，王力宏火速返抵桃園機場，走特殊通道避開一般旅客採檢程序，直接進貴賓室做PCR採檢，甚至全程不需要走路，有專人開設機場室內接駁VIP車接送，他被拍到一派輕鬆、雙手插口袋的模樣，也絲毫沒有低頭或是做出反省的表情，反而一臉輕鬆地舉著手機記錄大陣仗的媒體。

而機場外有備而來的護駕保母車也倒車擋在門口，跟記者一度發生推擠，將記者夾在車和鐵門間，疑似王力宏工作人員還下車用肉身阻擋拍攝，雙方推擠場面混亂。

返台為躲避處罰？ 律師：不受中國法律管轄

王力宏桃色事件爆發後，原訂的海南島音樂節演出、長沙跨年等活動鐵定無緣，被指是火速返台的原因，但也有網民推測王力宏會緊急返台，是因為中國《治安管理處罰法》第66條規定，賣淫、嫖娼可處10至15日拘留及最高人民幣5000元（約6119港元）罰款，情節輕微者亦可處多達5日拘留或最高人民幣500元（約612港元）罰款；另有人猜測他是為了找前妻李靚蕾談判。

對於王力宏返台是擔心受到法律處罰一說，北京盈科（成都）律師事務所的肖登國律師並不認可。他指王力宏在中國不會受到法律處罰，「頂多就是道德譴責」。

肖登國向《四川日報》表示，王力宏與李靚蕾都是美國籍，兩人在2013年於美國登記結婚，不屬於中國法律管轄範圍，只有當一方或雙方為中國籍，或是外籍人士在中國登記結婚，司法機關才有管轄權。換言之王力宏在婚姻存續期間出軌多名女性，在中國僅會受到道德譴責，如果其以夫妻名義與其他女性共同生活等，是否構成「重婚」，也需按照美國法律處理。