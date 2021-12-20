王力宏李靚蕾離婚｜哥哥175字回應前妹夫：不在乎錢卻一直在講錢

王力宏李靚蕾離婚一事連日來不停有新發展，李靚蕾上載近5000字長文兩日後，王力宏終在12月19日晚打破沉默，惜錯字百出，李靚蕾亦火速上線逐點反擊。李靚蕾親哥哥亦以175字回應前妹夫：「不在乎錢卻一直在講錢。」
點擊睇王力宏聲明：
李靚蕾哥哥今日（20日）凌晨見到王力宏的發文，直指簡直猶如笑話：「拜託讓我看孩子！沒人阻止你但你在隔離耶又想犯規？西春美智子…是村啦 還想用仇日情緒轉風向喔？我不在乎錢卻一直在講錢。」李靚蕾哥哥還特別選用寫有「父母總是寧願自己少花一點錢，也不願看到子女吃不飽、穿不暖、過得不好」的背景圖片諷刺王力宏。
李靚蕾深夜撰文反駁：
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李靚蕾哥哥Instagram限時動態全文：
說幾個笑話
我沒有對婚姻不忠，大概是對不忠這個詞有誤解
我有錄音檔可以證明但我沒聽過 到底在說什麼？
拜託讓我看孩子！沒人阻止你但你在隔離耶又想犯規？
西春美智子…是村啦 還想用仇日情緒轉風向喔？
我不在乎錢卻一直在講錢
我很在乎孩子 但生日重要節日都缺席 順帶一提視訊不算在喔
我生活在威脅跟恐懼中卻可以生3胎？你是被強姦嗎？
我中文不好 到底又是誰逼你寫中文了？
拜託不要牽連我無辜的朋友（炮友）們
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