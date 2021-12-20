萬千星輝頒獎典禮2021｜鍾嘉欣陪跑10次變大熱　王浩信消失勁意外

無綫《萬千星輝頒獎典禮2021》將於明年1月2日舉行，視帝、視后及最佳劇集等多個獎項將會誕生，TVB於周一（20日）舉行記者會，公布各個獎項的5強名單（「飛躍進步男藝員」有6強），最令人關注的必然是「視帝」和「視后」的名單，立即為大家揭曉最後5強兼分析一下誰最有機會得獎！



「最佳劇集」五強（排名不分先後）：

其中一個競爭最激烈獎項之一的「最佳男主角」，5強名單就令人大感意外，除了陳豪、黎耀祥等好戲之人出局外，憑《刑偵日記》入圍並已曾兩次得到「視帝」寶座的王浩信卻同樣「被Out」，令人相當意外！憑《拳王》入圍的張振朗就首次入圍「視帝」5強。譚俊彥因為跟大熱Netflix劇集《魷魚遊戲》主角李政宰「撞樣」而人氣急升，加上譚俊彥在劇集《換命真相》的演出亮眼，成為「視帝」大熱之一。譚俊彥早於2000年就出道，2016年正式簽約TVB成為旗下藝人，兩次獲提名「最佳男主角」，今次亦是他首次入圍5強。

「最佳男主角」五強（排名不分先後）：

今年「最佳女主角」是大熱李佳芯、林夏薇、鍾嘉欣，她們分別憑《智能愛人》、《七公主》及《星空下的仁醫》繼續在5強留低！而當中呼聲最高的，一定是鍾嘉欣，她出道17年的一直無緣視后，亦有有網民發現鍾嘉欣至今已在頒獎禮已陪跑了10次。今年她度憑台慶劇《星空下的仁醫》中的章以芯一角成為大熱，早前她更專程由加拿大返港，被指回港爭獎，但她接受《娛樂新聞台》訪問時就否認道︰「今次我返嚟最主要係因為要處理私人事同屋企嘢，因為有一年幾冇返香港，咁我儘快處理完之後我就會返加拿大。」另外，好戲之人惠英紅和被力捧上位的鄧佩儀一樣出局。

「最佳女主角」五強（排名不分先後）：

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