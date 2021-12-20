王力宏李靚蕾離婚｜「蕾神」學歷家庭背景超強　完勝「小三」Yumi

王力宏李靚蕾離婚，「蕾神」李靚蕾以一人之力K.O.王力宏。



自11月底起傳媒陸續收到爆料指王力宏李靚蕾已經辦妥離婚手續，直到12月5日早上經傳媒證實消息，他們結束了8年婚姻。同日下午王力宏亦於Facebook以及微博出post回應離婚一事，不過兩天後17日李靚蕾放出「核彈級」爆料，指老公王力宏私生活極不檢點、有召妓習慣，和她拍拖時有炮友，而炮友更是一名有小孩的人妻。

王力宏曾經是「反色情大使」，如今卻深陷情色醜聞之中令人倍感諷刺。（CFP）

隨後數天，李靚蕾亦於網上開火，先是以王力宏Whatsapp截圖回擊By2@Yumi否認是王力宏炮友的指控，更撰寫數字千長文逐點擊破王爸爸的指控等，直到今天，王力宏出信回應:「我沒有對我們的婚姻不忠。」後，又於20日凌晨在微博撰文反駁，繼續爆料，指經心理醫生診斷後，王力宏有性成癮（Sex Addiction）和自戀型人格（Narcissistic Personality Disorder）問題。最王力宏連日持續爆料以及以一人之力反擊多方，網民在這幾天「食飽花生」大呼過癮，亦不得不佩服李靚蕾的學識、文筆以及智慧。

王力宏與李靚蕾離婚。（網上圖片）

其實早於2016年王力宏和李靚蕾結婚時，李靚蕾已經曾被網民被底，擁有超高學歷之餘，她亦絕非是等閒之輩！2004年李靚蕾18歲就已取得名校普林斯頓大學（Princeton University）工程理學的學士學位，之後更於於全球商學院排名第9的哥倫比亞商學院攻讀工商管理碩士（MBA），碩士畢業後更就職於美國金融公司摩根大通任職分析師，兩年就晉升成為助理副總裁（AVP）。

2013年11月27日，王力宏宣布與交往多年的李靚蕾於美國登記結婚，當時李靚蕾仍在哥倫比亞讀研究所。（微博照片）

台灣傳媒形容李瑤敏與南僑集團會長陳飛龍的關係「私交甚篤」。

中日混血的李靚蕾，其母親是香港8，90年代女星李瑤敏，曾客串過1990年電影《喋血風雲》飾演的國際女刑警Apple，曾與關之琳、萬梓良等人合作，雖然戲中只得半小時戲份但打鬥場面令人印象深刻。1998年李瑤敏亦成立了煜橋公司，專營飲食出入口生意。李靚蕾嫁給王力宏5年後，亦有台灣傳媒拍得李靚蕾的母親，「王力宏前岳母」李瑤敏與83歲南僑集團會長陳飛龍出席向華強夫妻的聚會後，在台灣街頭牽手散步，隨後一起返回仁愛路豪宅的畫面。

李靚蕾公開千字文後，12月18日早上王力宏現身北京機場，見到媒體揮手示意。（視覺中國）

事件中Yumi，就是「By2」組合的一員。她與雙胞胎的姐姐孫涵（Miko）自小就接受體操和芭蕾舞訓練，07年亦曾前往北京接受訓練。同年6月兩人以組合身份參加馬來西亞的選秀節目後奪得第二名，同年與唱片公司簽約後出道便移居台灣。出道後多年緋聞都不絕於耳，多年來整容的新聞亦時常被網民翻出。要數最令香港人印象最深的，就是2014年她和澳門賭王的兒子何猷君的戀情，雖然兩人從未承認戀情，但高調的交往一度還被外界認為Yumi將要嫁入豪門。

同場加映：王力宏李靚蕾離婚｜一文睇清時間線 5日成本年娛樂圈最轟動事件

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李靚蕾千字文炮轟王力宏：

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李靚蕾追擊全文：