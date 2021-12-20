台狗仔隊9年前已知王力宏召妓：偏愛胸部大熟女，李靚蕾只是煙幕

王力宏被李靚蕾逆襲連環爆料，指他性上癮、召妓、私生活混亂，多年來對她冷暴力等指控，事件燃燒了數日後，王力宏急忙於北京返回台灣撲火，可惜終究還是失敗收場，在今日（20/12）出聲明認錯：「我不再做任何解釋和辯解，沒經營好婚姻，給家人帶來困擾，沒給大眾做好偶像該有的形象，都是我的錯。」並宣布暫時退出娛樂圈。

圖為2016年7月8日，王力宏與妻子李靚蕾在美國愛達荷州出席公開活動。（Getty）

近日有台灣娛樂跟蹤記者（狗仔隊）「葛斯齊」在Facebook上爆料，表示自己早在9年前一次跟蹤拍攝上就已經拍得王力宏有召妓習慣。內文指出，當年傳媒公司沒有將王力宏召妓如實報道，只以「優質偶像」帶過，更指「外傳王力宏是gay」只是他的保護色。

Yumi稱與王力宏在2015年已互相取消微博關注。（網上圖片）

葛斯齊在Facebook指自己9年前已跟蹤拍得王力宏有召妓習慣，只是當時沒有被報道出來。（Facebook截圖）

葛斯齊日前受邀上TVBS節目時，更指自己從社區保安口中得知王力宏有召妓習慣。他說：「晚上很晚有時會有女孩子來，來的時候不會說找他，會說找『周先生』」，連社區保全都知道王力宏我生活混亂的事，保全還說：『王力宏有時候晚上會帶女孩子回來過夜。』」葛斯齊更說，他知道有熟女會去王力宏的住處，離開時會乘坐公車（巴士）離開。從中他估計，王力宏可能偏愛年紀大、胸部大的熟女，2013年與李靚蕾結婚，可能只是為了止住「自己愛約炮」的傳聞。

葛斯齊日前受邀上TVBS節目時，更指自己從社區保安處口中得知王力宏有召妓習慣。

同場加映：王力宏李靚蕾離婚｜一文睇清時間線 5日成本年娛樂圈最轟動事件

+ 17

李靚蕾千字文炮轟王力宏：

+ 4

李靚蕾追擊全文：