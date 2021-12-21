三台收視報告│《拳王》上返16點 大結局撞正《造星IV》決賽

《拳王》本周進入結局篇，但遇上大節日及《全民造星》決賽，劇集收視面對重大挑戰，不過他憑《拳王》一角進入視帝最後五強，努力亦得到回報。

每逢周一又到TVB公布三台收視報告，今次日期是13日12月至19日12月，先說兩套台慶劇，《十月初五的月光》(16至20集)直播收視視為20.6，對比上周來說微升0.6(1點收視為65,540觀眾)，即是多了39,324人，而一直收視不似預期的《拳王》前周收視15.7，上周收視為16點，可算是微微微...升，本週劇集進入結局周，傳統上是會升多一兩點，不過本周五(24日)是平安夜，而《拳王》大結局是周六(25日)聖誔節播出，大時大節從來是收視大敵，大部份市民「出街」感受節日氣氛，加上兩套荷里活大片《蜘蛛俠不戰無歸》《22 世紀殺人網絡復活次元》上映，再加上正面對坎《全民造星IV》決賽，《拳王》收視相信面臨不少壓力。

不過剛剛過去的周日(19日)，TVB收視出現奇怪現象，《開心速遞》《青春本我》《思家大戰》齊齊下跌3個百分點，各時段流失大約20萬觀眾，翻查當日，最多人討論的一定是王力宏離婚事件，但應該同收視下跌沒有關係，英超亦有多場取消，晚上10點才有車路士對列斯聯，應該對TVB觀眾層面沒有影響，而19日最大事件，就一定是立法會選舉，莫非對收視有影響? 但更值得留意的是本週及下週一至五黃金時段，有兩套非主流電視劇播映，分別是《異搜店》及《愛上我的衰神》，絶對是TVB的新嘗試，可能是奇兵殺出。