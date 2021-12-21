王力宏李靚蕾離婚｜曾預言愛徐若瑄　小S：沒想到現在爆出…

連日來華人地區都密切關注王力博李靚蕾離婚一事。（IG：@jl.leilei）

王力宏李靚蕾離婚結束8年夫妻關係一事擾攘數日，終暫告一段落。李靚蕾5千字長文中其中一段寫道：「有一個女生也是你的砲（炮）友，自己已婚有小孩還要你跟她一起騙他老公……甚至明知違反法規也要飛奔去找她家找她聚會」，這個「她」被質疑是徐若瑄，更有人翻出當年《康熙來了》中小S徐熙娣回應猶如神預言﹗小S於12月20日出席活動時亦被追問此事。

王力宏李靚蕾離婚｜周杰倫凌晨發文網友心領神會：睡不著可以去看

李靚蕾千字文反擊王力宏 指老公曾召妓、跟已婚炮友狂歡一整晚

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據知徐若瑄2000年就和王力宏結識，2006和2010年都曾為王力宏的專輯作詞顯見交情，兩人也一度傳出緋聞。網民翻出2010年王力宏上《康熙來了》，小S就曾直指徐若瑄應該有王力宏家的鑰匙，接著更逼問，「徐若瑄你應該有愛過她吧！她完全是你的style啊！」只見王力宏一臉尷尬，不敢承認也不否認，接著爆料說︰「以我對你的瞭解，徐若瑄應該是你喜歡的類型」讓小S神預言再添一樁。

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小S曾吃爆料紙保密。（YouTube截圖）

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小S出席新節目「熙娣想聊」記者會，開頭第一句話就說：「不管你們要問王（王力宏）還是汪（汪小菲），我都不會給予任何回應，在這邊跟大家道個歉！」小S當年在節目直指「徐若瑄就是王力宏的菜」對此，小S坦言被網友稱「神預言」有點嚇到：「我真的就是開玩笑的，沒想到現在爆出這樣的事，所以我真的『要講好話、別講壞話』，很怕講完變成真的。」針對《康熙》郭世倫提及那位「玩很兇」的男星，小S直言：「我早就忘記有錄那集了！」小S提到，第二季第一集想約周杰倫，她邊笑邊說：「因為他是現在目前，比較⋯希望他可以保持下去！」有記者繼續追問「會邀請王力宏上節目嗎」、「會邀請李靚蕾上節目嗎」小S一時答不出來，最後乾脆要媒體：「你去問問看啊，看她要不要上啊？」