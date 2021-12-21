熱依扎因教唆網暴被判與微博用戶相互道歉　網友：明明是受害者

內地女星熱依扎20日在微博發文，向網友「硬核豌豆」張某某女士道歉，即刻引起網友熱議。



事緣因2019年熱依扎曾身穿一件黃色低胸吊帶上衣現身上海機場，遭到不少網友指責其「穿着太暴露」，承受了大量網絡暴力。8月3日，一位微博帳號為「豌豆Queenie」（後改為：硬核豌豆 ）的網友在微博就熱依扎的機場照及個人照片進行評論，直指她是「露胸癖」、「公開展示性器官」、「這是心理疾病，需要治療」等惡劣言語。

當年這位網友攻擊熱依扎，說話相當難聽。（微博圖片）

點擊下圖睇當年「導火線」照片：

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其後，熱依扎在微博自爆患有抑鬱症，並曬出診斷書，正在接受藥物治療，且有自殺風險。在10月14日韓國藝人雪莉（Sulli）自殺後，熱依扎再度被推向輿論風口浪尖。網友「豌豆Queenie」再度連續發文罵熱依扎炒作，最後熱依扎親自掛出該網友，令其遭受網暴，熱依扎工作室也在微博發表聲明，點名指姓該網友發布不實言論，進行人身攻擊，要求她公開道歉，並保留追究法律責任。

最後，網友「豌豆Queenie」向法院控告熱依扎，認為她刻意引導粉絲進行網暴，一審熱依扎敗訴，但她不服上訴，近日二審維持原判，法院認為：熱依扎作為公眾人物，言行具有煽動性，教唆粉絲和網民進行網絡暴力，所以網友的言論不構成名譽權意義上的誹謗。敗訴後，熱依扎也認罰，發文向該網友道歉，並連續十五天置頂。

熱依扎道歉全文。（微博截圖）

而熱依扎工作室亦發文表示，法院判決雙方均有錯，要求互相道歉，並附上判決截圖。

儘管如此，網友「硬核豌豆」仍沒有道歉，因此大批網友湧入其微博，要求她公開道歉。但「硬核豌豆」指自己2019年已經道過歉，並繼續在微博舊事重提，依然稱熱依扎當年是故意炒作。

「硬核豌豆」繼續不停發文。（微博截圖）

對此，很多網友對替熱依扎抱不平，明明是受害者，反而要道歉：「真有意思的判決！看來變相網暴是被允許了嗎？公眾人物就可以被人隨便當成話題調侃、嘲諷和不屑」、「誰錯在先誰自個兒清楚，嘲諷別人身材嘲諷別人抑鬱症」、「引導網暴不對，但是看了這個網友說的話也確實很難不生氣」等。

大部分網友都偏向支持熱依扎。（微博@熱依扎官微）