「新疆四美」凌晨貼文坦言患重病　寧貴人熱依扎：我死過很多回

有「新疆四美」之稱的內地女星熱依扎，8年前因為出演《後宮甄嬛傳》寧貴人一角而走紅。亦因為五官標緻外形亮麗，跟女星張柏芝相似的關係，令她有「小張柏芝」之稱。好在鏡頭前給人開朗正能量形象，沒想到原來她一路走來是如此不開心。早前，她便在凌晨4點44分這個時間於微博貼文，自爆患有重度抑鬱症及重度焦慮，曾經死過好多次，搞到不少網友都替她擔心，在網上成為熱話討論。

《後宮甄嬛傳》寧貴人一角令熱依扎走紅。（微博圖片）

熱依扎在凌晨時分突然上貼了81個字，自爆自己死了好多次，在醒覺之後才知道生命可貴：「因為我死過很多回。才知道生的意義。所以我願意傳遞給你們有趣的、人生太苦，在不傷害他人的前提下，在不犯法的前提下，活自己吧。生命，是一次奇遇。」突然深夜講這一些說話，網友都特別好奇。

熱依扎零晨時分自爆有患有重度抑鬱症及重度焦慮。（微博圖片）

「喝多了才能說出心裡話」

在網友的好奇心發作之下，大家紛紛在她微博留言，不畏言地認為可能只是熱依扎飲醉了才亂講話而已，沒想到熱依扎好認真回覆網友：「喝多了才能說出心裡話，傻孩子。」原來果真是酒後吐真言。而她亦好坦白同網友講自己曾患有重度抑鬱症及重度焦慮，目前靠食藥控制，但已經慢慢走出了最困難的時候了：「我是重度抑鬱症加重度焦慮。但我走過了最難的地方，雖然還在吃藥，但我想通過自己的能力，幫助和我一樣或者正要如此的人。有甚麼可以私信我，我幫你解答，别輕易離開。」不少網友聽到她生病得如此嚴重都格外擔心，紛紛歡她要做自己活得開心一點，永遠都會支持她的，網友留言：「會愈來愈好的」﹑「你就是天使」﹑「做自己才能更加精彩」…大家會一直陪伴她的。

熱依扎好認真回覆網友的留言。（微博圖片）

另外，在7月份，熱依扎身穿一件黃色背心現身機場，非常性感地登上微博熱搜，不過這個造型就引來網友兩極反應，有的指出太暴露有的就大讚身材好，面對種種留言批評，她自己亦非常睇得開：「對不住！礙眼了！我繼續努力減肥，爭取重現馬甲線，外加贈送八塊腹肌。」以樂觀的方式面對網友，可見她的病情應該慢慢康復中。

熱依扎因為這一個造型登上熱搜。（視覺中國）