張學友下年出山拍戲　肉緊回應破產謠言：我有儲錢！

歌神張學友曾用2年3個月舉行《學友‧經典世界巡迴演唱會》合共233場巡迴演唱會，後日（23日）將會推出台北站及香港站再見篇兩個版本影音記錄。張學友今日（21日）舉行線上記者會，透露自己全程都有份參與製作。

張學友開網上記招宣傳巡迴演唱會DVD。

張學友又講起各種關於他的趣聞，之前巡迴演唱會期間曾有多次捕獲逃犯往績，合共逾80名通緝犯因為睇騷落網，因而被封為「逃犯剋星」，學友亦笑言：「我記得！為社會做事好開心！多謝啲逃犯嚟捧場，但亦都對唔住佢哋，唔好意思！哈哈！」

大陸有人逃犯入場睇張學會演唱會而被發現。（微博）

而網上經常有傳張學友陷入財務危機，他今次亦有澄清：「我見到有不實傳聞，話我經濟有好大問題，係好大誤解，我有存錢習慣，所以現在還可以。」他又透露現時沒有很多工作在手：「雖然有傾過一啲、想搵一啲事情俾自己做，但後來又覺得現在唔係好適合做，會一直反覆推翻自己想法。」他在回答會否在家播自己的DVD時，再次講到自己有儲錢：「我會買的（播放器），我有儲蓄的習慣，要買一個機器冇問題。」似乎被誤傳有「財務危機」好上心。他又明言沒考慮退休，一直有繼續籌備音樂劇，而且明年上半年會出山在香港拍戲。

網上屢傳破產，學友肉緊澄清是誤傳，自己一向有儲蓄。

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