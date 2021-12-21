謝安琪趁冬至推新歌《團圓說》　媽咪仔女驚喜亮相MV送溫馨彩蛋

謝安琪（Kay）今年以四季為創作靈感，親自作曲填詞。繼前作《離不開》、《未見過世面的招積》及《靜夜歌》後，近日推出四季企劃的終章《團圓說》。作為企劃的終章，《團圓說》把前作表達的情感串連起來，以「團圓」作為人生循環的開端與終站。Kay更邀請了親朋好友參與MV中的小實驗。提及家人，不少嘉賓也感觸落淚，Kay望以鏡頭捕捉各人最真實的一面，展現歌曲中的意義。

謝安琪趁冬至推出新歌《團圓說》。

冬日之中，最溫暖心田的莫過於天倫之樂。Kay遂以此為意念，從自身的經歷開始創作，卻發現身邊的親友在成長路途上雖有不同的經歷，卻都分享過相似的情感：「小時候不懂團圓的意義，只知道有一堆玩伴，開心便好；踏入反叛期，就只覺與長輩吃飯了無意義，一心想往外闖。但到了真正踏入社會，跌過傷過，才更珍惜團圓的機會。矛盾的是，面對家人的關心，又害怕情緒缺堤，於是就有了一種硬撐的倔強。在脆弱的時候，一家人相互陪伴的時間就更彌足珍貴了。」Kay表示，如今她在家中團圓飯局的角色由「出席」變成了「籌辦」，更能體驗到一家團圓的可貴，適逢疫症和人生各種各樣的離別，家中飯桌的人影更見疏落：「身處各地的親戚會跨越時差，透過視像通話，同時在自己家裡吃飯。這對我們來說不是一個節日儀式，而是存在實質的意義。我們看見彼此的臉孔，就更有動力過生活。所以，我更希望把這首作品送給身處世界各地的親友與樂迷。我們即使不能時常碰面，但希望還能透過音樂，陪伴大家走過高低跌宕。」

《團圓說》的編曲細節，例如細膩豐富的弦樂編曲，以及爵士和弦的運用，都分別呼應了今年三首前作，這正是創作團隊把代表四季的四首作品串連起來的神來之筆。「從《離不開》到《靜夜歌》，表達的多是一個人在不同成長階段的內心世界，是比較個人的。但我認為生命的起點與終站都與家庭不可或缺，『獨處』只是其中一個過程。就像四季中，冬天常被稱作四季的終點；但冬季同時是另一個四季循環的開端。而編曲中的小巧思正正呼應了作品的靈感。」此外，作品最後一段激昂的編曲，也是創作團隊的一個心意。「在『團圓』的母題下，衍生了關於傳承的迷思。家庭得以團圓，全賴家人一代又一代的傳承。這讓我想起小時候在家人的薰陶下，非常鍾愛『煇黃』(顧家煇與黃霑) 的音樂作品，啟發了我們加入一段帶點『煇黃』感覺的小結尾，除了致敬外，也代表了音樂的傳承，同時也憑歌寄意，盼望聽眾會把與家人的愛一代一代傳承下去。」

《團圓說》的MV以實驗形式呈現，Kay邀請了自己圈內圈外的好友參與，包括劉翁和朱柏康。透過不同小實驗，嘉賓們沉澱出家庭對自己的意義。其中一個實驗，來賓按腦海中浮現的號碼撥出一通電話，訴說自己的心底話，令在場不少工作人員不禁哽咽起來。「其中一位來賓致電已故的父親。電話另一端當然沒有接通，但他還是把自己對父親的心底話一一傾吐，甚至說到捨不得收綫。其他來賓致電自己心中重要的人，不管電話是否接通，都向電話的另一頭盡訴心聲。這些感情平日不曾宣之於口，並不代表不存在，只是一直藏於心中。拍攝現場瀰漫濃厚洶湧的情感，這是整場實驗中最觸動我的部分。透過音樂令到人與人之間真誠互通，這正正是我認為音樂創作最重要的價值。」MV中更邀請到Kay媽媽和Kay一對兒女演出，Kay說道：「他們處於人生不同階段，對團圓的認知和理解都不一樣。特別是小朋友，我也經歷過他們現在對團圓的感受，也預想過他們將來會遇見的高峰與低谷。作為家長，我知道我要做的，就是陪伴他們，等待他們，讓他們每次回家都嚐到家的溫暖。」經歷了一整年工作，淺白本部一眾工作人員也發展出一段親如家人的情誼，MV的台前幕後，匯聚了Kay人生中不同重要的人，灌注了各人的故事和心血，相信定能更真切地呈現作品的意義。對此，Kay也十分感恩：「以今年作為淺白本部的起步點，我感到十分圓滿。我們會好好記住這個滿載感情的起點，期望在來年帶著這份感情製作音樂，一起走得更遠。我十分期待與團隊來年的發展。」