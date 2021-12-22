李靚蕾爆王力宏「電影院女友」係呢位天后　當晚尷尬巧遇實情曝光

王力宏日前（15/12）被爆與李靚蕾離婚後，遭李靚蕾毀滅式爆料盡揭他渣男的一面，最終他要公開發文道歉，李靚蕾才不再追擊他，事件可算是暫時告一段落。然而在李靚蕾最初的5千字爆料長文當中，仍有很多細節繼續令網民討論，當中包括一些不開名的人物。日前有報道指，據悉她當年與王力宏在電影院中遇到的緋聞女友，所指的人就是張惠妹 (阿妹)，年份是2004年。

兩人此情不再。(微博圖片)

李靚蕾在文中提到：「記得有一次你約我看電影，我們坐在前面，散場時發現你當時的緋聞女友就坐在影廳的最後面，我們一起看了同場電影」。有指當晚的實情是造樣的，阿妹當晚得知王力宏要帶他一位從美國回來的女性友人 ( 即當年只有18歲的李靚蕾 ) 去信義的電影院看電影，而阿妹當時為了展示自己是正印女友的地位，也想知道王力宏的這位女性友人是誰，於是她便約同好友到了戲院一看究竟。那天播放的電影是周星馳導演的《功夫》，王力宏和李靚蕾坐在前排，阿妹則坐在他們後面幾排。

當電影散場後，阿妹即急步奔向王力宏離場的方向，剛好就與對方以及李靚蕾在院廳門口遇上，王力宏當時神色相當尷尬，但也不忘介紹阿妹與李靚蕾相互認識，現場氣氛十分微妙。據悉，當時她們雖然有禮貌地交談，眼神卻不斷地瞄來瞄去相互打量。

台灣天后張惠妹。（Instagram@amit_feat_amei）

+ 5

點擊重溫李靚蕾日前的數千字爆料全文：

+ 4