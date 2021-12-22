王力宏被爆曾傷盡張惠妹心當年已係渣男　PO家人合照竟將阿妹P走

王力宏被爆曾深深傷透張惠妹的心。（視覺中國）

王力宏日前（15/12）被爆與李靚蕾離婚後，遭李靚蕾毀滅式爆料盡揭他渣男的一面，在她的5千字爆料長文當中提到：「記得有一次你約我看電影，我們坐在前面，散場時發現你當時的緋聞女友就坐在影廳的最後面，我們一起看了同場電影」日前有報道指，據悉李靚蕾當年與王力宏在電影院中遇到的緋聞女友就是張惠妹（阿妹），年份是2004年。

台灣樂壇天后張惠妹曾與王力宏拍拖。（IG@張惠妹）

王力宏因在2000年為阿妹寫了1首《愛，永遠不會消失》而結緣，阿妹非常欣賞王力宏的音樂才華，兩人自始越走越近並傳出緋聞，甚至曾傳出2人在錄音室情不自禁的熱吻。2001年，王力宏跟阿妹被雜誌影到一起去參加友人聚會，在路邊有說有笑，還公然擁抱了。王力宏當時又被指經常出現在阿妹當時居住的豪宅，甚至還曾在阿妹回台東老家參加豐年祭時，意外現身給她驚喜。但兩人被問及彼此的關係，都以好朋友來形容對方，從沒有公開承認過戀情。王力宏曾在2012年擔任阿妹演唱會嘉賓，阿妹更在舞台上對他借位獻吻，即時掀起全場高潮，有指兩人當時已經分手，不過仍然保持好友關係。

王力宏曾有多段緋聞。(王力宏微博)

有報道指其實阿妹當年深愛王力宏，可是王力宏對她卻非常之「渣」。兩人當年因一首歌結緣後，雖然以朋友相稱，但王力宏回美國後，經常主動send短訊跟阿妹傳情，表示自己很喜歡她、很想念她。之後阿妹前往拉斯維加斯演出，王力宏就飛過去給她驚喜，令阿妹相當感動，愈陷愈深。結果阿妹其後飛去紐約找王力宏，他也順勢將家人介紹給阿妹認識。然而，當王力宏post出家人合照時，卻把阿妹P圖P掉了，可見她的存在並不被認可，也不能夠公開，王力宏如此絕情，令阿妹心碎。而王力宏一直不肯承認與阿妹的戀情，屢次不認愛亦令阿妹受到傷害。而他與阿妹交往期間，也有約會李靚蕾。

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