徐若瑄身心俱疲發火為自己洗白：我沒介入李王的婚姻

王力宏日前（15/12）被爆與李靚蕾離婚後，遭李靚蕾毀滅式爆料盡揭他渣男的一面，最終他要公開發文道歉，李靚蕾才不再追擊他，事件可算是暫時告一段落。而王力宏好友徐若瑄亦被捲入其中，成為王的「已婚炮友」最大嫌疑人。李靚蕾昨晚（21日）卻突發文寫道：「據我所知，陳建州和范瑋琪沒有與王先生有不正當的關係。」更被指是用排除法來暗示徐若瑄與王力宏有不正當關係。徐若瑄至今仍未獲王力宏又或是李靚蕾幫忙澄清洗白，她今日又再發聲明為自己澄清。

徐若瑄捲入了王力宏離婚事件。(ig圖片)

徐若瑄的第三次聲明內容如下：

「連日來的怒罵與不實指控，心很煎熬、身心俱疲，但這個世界不完全是邪惡，還是有很多善良的，患難見真情，感謝很多好朋友的關心問候，也讓我看到誰是真正的朋友，特別感謝米粉和工作夥伴們的支持與信任，還有公正的網友們及報導，謝謝你們的溫暖。我有記得你們的提醒，日子還很長，不要因為眼前的事，虧待自己。我有記得喝水也有記得吃飯，請不要掛心。

超過30年，我在我的工作崗位上認真努力、戰戰兢兢、但人生不會永遠順遂，不少的磨難，我也都一路走了過來。此次受到友人婚姻事件的波及，已經也嚴重影響到我的家人，讓我和家人承受到毀滅性的網絡抨擊、毀謗、栽贓、惡意中傷⋯等，我感到心痛與無奈。我必須堅強的再次站出來，澄清我沒有做的事情，捍衛我的名譽。

有人説我發聲明是自己在對號入座，試問，各種躲在影射、比喻、暗示背後的報導和網友們的不實指控，一桶又一桶的髒水往我身上潑，身為女人、是妻子、母親又是公眾人物，我還能不站出來，為自己名聲平反嗎？！這不叫對號入座，而是一群人「無憑無據」、指名道姓的在詆毀我。

我相信這世界還是有公理有正義存在的，鍵盤可以殺人，但不等於殺人後不用負責任，我想再次重申：我，徐若瑄沒有介入李王的婚姻、絕無私約、更不是你們口中的「介入別人婚姻的第三者」！

這是我的第三篇聲明，也是我的最後一篇，一樣的話，我不會再重覆說了。

如果再有後續，我會委由司法處理。」

王力宏早前到徐若瑄家中聚會。(徐若瑄ig)

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