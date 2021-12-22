王力宏李靚蕾離婚｜Yumi閨蜜五點回應：沒P聊天記錄、裸照非Yumi

新加坡雙胞胎組合BY2妹妹Yumi（中）曾與王力宏（右）拍攝親密照片。（fb「爆料公社」圖片）

By2妹妹Yumi早前捲入王力宏李靚蕾離婚一事，12月22日驚傳她服藥自殺消息，源頭來自一位叫「做個小孩007」的博主，被網友懷疑是Yumi的分身帳戶。對此「做個小孩007」再更新微博，更曬出「証據」回應李靚蕾指控。

王力宏李靚蕾離婚｜By2 Yumi驚傳服過量藥物輕生：醫院洗胃急救

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「做個小孩007」今早曬出Yumi送急診、就診紀錄及藥袋等照片，對於外界懷疑是Yumi的分身帳戶，她再度更新微博一一回應：「我是誰：圈外女生朋友，叫我007。報假警：沒有。造謠傳謠和報假警都是犯法，希望大家也遵紀守法。P圖聊天記錄：沒P。微信點翻譯，有些來源會顯示“微軟”。裸照截圖是不是Yumi：不是。一看就是個洋人，她身材沒那麼好。大家都誤以為是15年拍的和王力宏的合照：具體什麼時候拍的：王力宏火力全開演唱會上海站：2013年4月30號，自己百度一下，5g少年拒絕網通村。」王力宏在汪小菲酒店VIP套房隔離 遭網友投訴深夜拉琴擾民

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醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

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社會福利署熱線︰23432255

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