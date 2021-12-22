王力宏李靚蕾離婚｜醫護爆By2 Yumi非自殺：九點就出院了

12月22日上午驚傳By2 Yumi吞藥輕生，還在醫院搶救中，她的好友在微博怒斥王力宏，未有為小三傳聞出面澄清。未料到有自稱醫護的網友爆料Yumi根本不是自殺：「自己給我們急診打電話的。」

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網友「閃閃發光的欣醬」在Yumi爆出輕生後，傻眼發文說：「就吃了兩顆維生素和兩顆褪黑素.....」他指朋友正是該醫院的醫護人員，更貼出對話截圖：「驚呆了by2妹妹自殺，是送到我們院的，凌晨5點入院，吃了兩顆維生素和兩顆褪黑素，自己給我們急診打電話的，笑得想死說生命體徵特別穩定，九點就出院了。急診老師夜裡被喊醒，對她的生命體徵點評了四個字：不要太好。」褪黑激素一般是用來幫助改善失眠者的睡眠品質，至於有網友好奇若只是吃了幾顆褪黑激素，為何會被送到危重科，也有網友解答，一般只要有自殺傾向的人，不管是吃了什麼，一律先按危重症處理。王力宏在汪小菲酒店VIP套房隔離 遭網友投訴深夜拉琴擾民

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