萬千星輝2021｜林夏薇搣甩「林峯堂妹」　入行11年終奪視后

《萬千星輝頒獎典禮2021》「最佳女主角」最後五強名單包括《智能愛人》李佳芯、《拳王》姚子羚、《七公主》林夏薇、《把關者們》黃智雯以及《星空下的仁醫》鍾嘉欣 (Linda) 。結果由林夏薇憑《七公主》中的顧語嫣一角，以大熱姿態奪得視后寶座。她在劇中除有多場內心戲發揮恰到好處及挑戰入行以來最大尺度的裸戲外，更另一場痛失寵物的虐心喊戲，震撼人心，並獲觀眾稱讚是眾主角當中演出最自然，難怪賽前已獲網民捧成視后熱門人選。

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現年34歲的林夏薇2011年加入無綫（TVB），並於2018年離開無綫電視，2019年6月簽約邵氏兄弟成為旗下藝人。至今入行逾10年的她，成功搣甩「林峯堂妹」的標籤，近年參演不少話題之作，演藝事業穩步上揚。2015年，林夏薇參演劇集《衝線》，獲得《星和無線電視大獎2015》「我最愛TVB女配角」獎。她亦憑著《衝線》、《天眼》及《收規華》在《萬千星輝頒獎典禮2015》中再次獲提名「飛躍進步女藝員」。2016年，她參演劇集《公公出宮》，蟬聯《星和無線電視大獎2016》「我最愛TVB女配角」。2019年，她於時裝懸疑劇《十二傳說》中飾演民族學教授「潘朵拉（Dr. Poon）」，同年客串奇幻劇《金宵大廈》，再度飾演「潘朵拉」一角，角色入屋，人氣大增。

林夏薇與金融才俊老公莫贊生一直十分恩愛。(林夏薇ig)

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