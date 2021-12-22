羅蘭回應搭地鐵獲好心乘客讓座　讚有人情味：香港人好好

年屆87歲高齡、有「羅蘭姐」之稱的羅蘭是圈中的大前輩，除了藝員們，普通市民都對她好尊敬。日前，有網民在抖音上載一段目擊到羅蘭姐搭地鐵的一幕，她站在車廂中間要身旁的友人攙扶，雖然車廂中設有關愛座，但似乎都已經坐滿了人。有好心的乘客見到年紀老邁的羅蘭姐沒有位坐隨即起身讓座，她馬上向對方點頭示意坐了下來，並乖乖把雙手放在合實的雙腿上。而羅蘭姐接受《香港01》訪問時，表示也有留意相關報道，她表示不時對也有乘客讓座給她，她大讚香港人好好！



羅蘭姐演技精湛，深受演員員尊敬。（資料圖片）

羅蘭姐表示當日是去青衣看戲，於是就搭地鐵，她表示︰「搭地鐵通常香港嘅後生仔、後生女，總之香港嘅人，一見到我哋呢啲長者，佢即刻起身，話『你坐啦』。嗰日坐地鐵，又係有人起身，話『你坐啦』，人哋都起咗身，咁我就（話）『多謝多謝，唔該唔該』，跟住旁邊有啲人，就攞定個相機影咗，咁我唔知㗎，影嗰陣我唔知㗎，之後人哋話返畀我聽，『你坐地鐵畀人影咗啦喎！』」

滿頭白髮的羅蘭姐站在車廂中間要身旁的工人姐姐扶着。（抖音圖片）

點擊觀看羅蘭姐被乘客讓座的過程：

羅蘭姐又透露平時都經常有人認得出她，「你知而家啲手機方便，我又唔知點解戴埋口罩，啲人都認得，喺後面已經話『羅蘭姐，行街啊？』咁樣。好似我如果坐的士，上到車話去邊，跟住嗰個車長（的士司機）就會望吓倒後鏡，話『哦，係羅蘭，我都認得你把聲！』把聲佢哋都話認得。好多謝香港嘅觀眾。（係咪覺得好有人情味？）「好好！好好！好有禮貌。」事件亦相當窩心呢！

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