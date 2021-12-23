梁洛施連誕三子傳獲五億分手費　隱世大宅擁無敵山景私隱度高

現年33歲的梁洛施（Isabella）自從與李澤楷分手後，一直專心照顧三個囝囝，直至2018年正式重返香港娛樂園，而她亦帶着三個寶貝仔由加拿大回港定居。生活低調的Isabella雖然甚少出席公開活動，但近期在社交平台相當活躍，不時分享日常生活照。早前Isabella收養了兩隻流浪貓，並幫牠們改名為Milo同Mila，近日Isabella頻頻分享愛貓的得意相，令她現時所住的大宅成為焦點！



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相中所見Milo同Mila在Isabella的悉心照料下已經長大了不少，Isabella將貓窩設在落地窗旁，兩隻貓仔面對着鏡頭都相當精靈，而窗外的無敵山景亦十分吸睛，環境清幽。在19歲時開始與李澤楷交往的Isabella，先後於2009年及2010年誕下大仔及雙胞胎兒子，兩人最後在2011年分手收場，雖然Isabella未能嫁入豪門，但有傳她當年獲五億分手費。

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Isabella先後於2009年及2010年誕下大仔及雙胞胎兒子。（IG@isabella.leong）

李澤楷早年購入石澳大浪灣道12號大宅，並花了8年時間、豪擲兩億港元打造成豪華木屋，佔地逾兩萬呎，另有三萬七千呎室外花園，由於裝修材料以美國紅木為主，因而被外界稱為「超級木屋」，大屋周圍種滿了樹，私隱度甚高，有傳曾是李澤楷「獎勵」Isabella生仔的禮物。年紀輕輕的Isabella經歷了不少，如今33歲的她與三個寶貝仔一起生活，一樣好幸福！