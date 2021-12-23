王力宏離婚｜黑人潛水多日終於首次開腔回應：陷入非常痛苦的處境

王力宏與前妻李靚蕾離婚的事件，鬧得全城風雨，及牽連了不少好友，指王力宏與身邊的女性朋友有親密關係，其中的嫌疑人包括有徐若瑄、陳建州（黑人）的太太范瑋琪等，雖然李靚蕾早前發了聲明指王力宏與范瑋琪並沒有不正當關係，但有不少網友依然抱著吃花火的態度觀看。

王力宏9月違反自主管理與徐若瑄等人聚餐而遭罰款。(FB圖片）

台灣樂隊《南拳媽媽》的彈頭更加開火插爆黑人，火力全開，質疑平常跟不少天王都友好關係，但一到出事便潛水，他寫道：「您不是所有天王最永恆的朋友嗎？」，其中提到非常重要的事是一件死亡事件，彈頭寫道：「建州呢…黑人哥，您不是所有天王最永恆的朋友嗎？超煩的，我家小孩看到新聞，問我『爸爸，他們在幹嘛？』我是要怎麼告訴她？？講一下？要我出手嗎？不要讓小咖我出手，你們玩的很弱，王朝903是誰的女朋友上吊？？？不要這樣，敗壞社會啊，地球20年來，不知你們在幹嘛，我知道好嗎？」，很多網友都看到一頭霧水，究竟「王朝903是誰的女朋友上吊」是什麼？不過文章事後已被刪除。

右邊係彈頭，佢出嘅po已經刪晒。（Facebook）

黑人在今天（23日）終於首開腔回應這一事，他寫道：「一場家務事發展至今，沒有人是贏家，大家都遍體鱗傷⋯包括整個社會的氛圍！這件事情當事人都已經不想再擴大，但也看到有人因為過多的聯想或臆測，陷入非常為難痛苦的處境，而熟悉演藝圈的環境的朋友們，包含我自己在內，應該最能體會這當中的箇中滋味。」

黑人首開腔回應。（IG：blackielovelife）

「這時候將當事人以外之人，再無端地捲進來，不僅會殃及無辜，也會讓當事人想要取得的平靜無法實現。即使身為他們的朋友，但基於以上，我認為自己無權無立場對外發言，畢竟這是做為再好的朋友，也無法知道全貌的家務事！不管是現在還是未來，我都會用陪伴的方式，陪他們繼續勇敢面對各自的人生！」

李靚蕾為黑人、范范澄清。（微博）

另外對於彈頭開名對自己的批評，黑人表示讓他一頭霧水，及感到莫名其妙，尤其是當中的內容，他寫道：「其實有許多是與我毫無關聯的事件，他這樣的敘述方式，讓媒體跟大眾，已經將我和那些不相關的事件，有所牽連跟不當聯想，希望他能特別對外說明清楚，避免造成更多不必要的誤會。我會用我自己的方式陪伴朋友渡過人生的低谷，也請大家用同理心看待此事！」

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